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Зарплата 20 тысяч не всегда гарантирует бронь — какие нюансы

27 ноября 2024 05:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Бронирование от мобилизации в Украине — какая должна быть зарплата
Работники производят автомобильные рессоры. Фото: УНИАН
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Бронирование военнообязанных работников на критически важных предприятиях остается одним из самых актуальных вопросов при мобилизации. Процедура бронирования строго регулируется законом и имеет четкие критерии, однако будут серьезные коррективы уже с 1 декабря 2024 года, где основным фактором станет привязка к заработной плате.

Нюансы по заработным платам и бронированию читайте дальше на Новини.LIVE.

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Кто имеет право на бронирование военнообязанных

Список предприятий, которые могут бронировать военнообязанных, формируется Министерством экономики. В него входят:

  • государственные органы;
  • суды и учреждения системы правосудия;
  • органы досудебного расследования;
  • правоохранительные органы

Предприятия, признанные критически важными для экономики или территориального общества, в перечень вносят органы, принявшие соответствующее решение.

Что нужно сделать, чтобы предприятие попало в перечень критического

Прежде всего, необходимо иметь официальное решение о статусе критически важного и представить список военнообязанных с указанием кода ЕГРПОУ. Также нужно обеспечить техническую возможность предоставления списка через портал "Дія".

Если у предприятия нет технической возможности или кода ЕГРПОУ, списки представляются через орган, предоставивший статус критически важного.

Какие требования есть по зарплате для бронирования работников

Одним из ключевых критериев для бронирования размер зарплаты работника.

Минимальная зарплата работника, которого планируют бронировать, должна составлять 20 000 грн. за каждый месяц последнего отчетного квартала.

Если в любом месяце зарплата была ниже 20 000 грн (даже при среднем размере свыше этой суммы), бронирование невозможно. К примеру, если в июле зарплата составляла 18 000 грн, в августе 20 000 грн, а в сентябре 22 000 грн, работник не отвечает критериям для бронирования.

Актуальные периоды для отчетности в 2024 году на бронирование

В декабре 2024 года списки бронирования будут представлены на основе данных за третий квартал 2024 года (июль-сентябрь).

С 28 февраля 2025 года, когда утратят силу текущие отсрочки, будут ориентироваться на данные за четвертый квартал 2024 года (октябрь-декабрь) с крайним сроком отчетности 10 февраля 2025 года.

Новый работник и бронирование

Работник, не работавший на предприятии в предыдущем отчетном квартале, не может быть забронирован сразу, даже если его зарплата превышает 20 000 грн. Для этого необходимо чтобы он получал соответствующую зарплату за весь предыдущий отчетный период.

Напомним, если работник был мобилизован, то он может быть освобожден с работы — что это значит и какие обязательства есть у работодателя перед наемным рабочим.

Также мы объясняли, какой закон гарантирует бесплатное жилье для военнослужащих.

закон мобилизация бронирование зарплата военнообязанные

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