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Чи може роботодавець звільнити працівника, якого мобілізували

26 листопада 2024 05:45
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Увільнення від роботи під час мобілізації - права працівника та обов'язки роботодавця
Військовослужбовці на навчаннях. Фото: Reuters
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Коли працівника мобілізують до лав Збройних сил України, виникає питання щодо його трудових відносин. Важливо розуміти, що таке увільнення від роботи, як підтвердити факт призову роботодавцю та які права має працівник у цій ситуації.

Новини.LIVE пояснить усі нюанси щодо трудових відносин між працівником та роботодавцем у разі мобілізації.

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Що таке увільнення від роботи

Увільнення від роботи — це тимчасове звільнення працівника від виконання трудових обов'язків із збереженням місця роботи, посади та середнього заробітку. У разі мобілізації працівника роботодавець зобов'язаний видати відповідний наказ про увільнення.

Як підтвердити мобілізацію роботодавцю?

Після отримання повістки на відправку від територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), працівник повинен надати роботодавцю оригінал цього документа. Це служить офіційним підтвердженням призову. Крім того, ТЦК та СП зобов'язані письмово повідомити підприємство про мобілізацію його працівника. Додатково, після зарахування до військової частини, у військовому квитку робиться відповідна відмітка, яка також підтверджує факт мобілізації.

Чи зобов'язаний роботодавець виплачувати заробітну плату мобілізованому працівнику?

Згідно із законодавством, громадяни, які звільняються з роботи через призов або прийняття на військову службу, мають право на вихідну допомогу в розмірі двох прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених на 1 січня календарного року.

Чи має право роботодавець звільнити працівника у разі його мобілізації?

Законодавство України забороняє звільняти працівника, якого призвали на військову службу або мобілізували. Стаття 172 Кримінального кодексу України передбачає відповідальність за грубе порушення законодавства про працю, включаючи незаконне звільнення мобілізованих працівників. Таким чином, роботодавець зобов'язаний зберігати за працівником місце роботи, посаду та середній заробіток на весь період його військової служби.

Працівник, своєю чергою, повинен надати роботодавцю підтверджуючі документи про призов, такі як повістка та відмітка у військовому квитку.

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