Лікарняні під час мобілізації - нові правила розрахунку середньої зарплати

Гроші і калькулятор. Фото: УНІАН

До порядку обчислення середньої зарплати з червня 2023 року додано перелік поважних причин, через які не були відпрацьовані календарні дні у розрахунковому періоді. Таким чином період служби під час мобілізації без збереження середнього заробітку роботодавцем вважається поважною причиною.

Про це повідомив ПФУ.

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Як змінюється розрахунок середньої зарплати

Із 7 червня 2023 року в Україні запроваджено нові правила розрахунку середньої заробітної плати для страхових виплат. Постанова Кабінету Міністрів України №561 від 2 червня 2023 року доповнила Порядок обчислення середньої зарплати (постанова №1266 від 26 вересня 2001 року) новими положеннями.

Згідно зі змінами, періоди, коли працівник проходив військову службу, вважаються поважною причиною відсутності на роботі.

Це стосується:

строкової служби;

служби за призовом офіцерського складу;

мобілізації в особливий період;

служби резервістів;

служби за контрактом, у тому числі при укладенні нового контракту під час особливого періоду.

Якщо працівник був мобілізований і за цей час роботодавець не зберігав середню заробітну плату, ці дні виключаються з розрахунку середньої зарплати.

Це дозволяє збільшити розмір страхових виплат. Нові правила застосовуються до всіх страхових випадків, що настали після 7 червня 2023 року.

При цьому навіть якщо мобілізованому працівнику виплачувалися інші види фінансової допомоги, це не впливає на розрахунок середньої заробітної плати.

Нагадаємо, з 1 грудня 2024 року змінюються правила процедури бронювання військовозобов'язаних на період дії воєнного стану. Також Пенсійний фонд України оновив інформацію про середню заробітну плату, з якої сплачуються страхові внески та яка використовується для розрахунку пенсій.