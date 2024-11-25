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Исчисление зарплаты и больничных во время мобилизации по-новому

25 ноября 2024 05:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Больничные во время мобилизации – новые правила расчета средней зарплаты
Деньги и калькулятор. Фото: УНИАН
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

В порядок исчисления средней зарплаты с июня 2023 добавлен перечень уважительных причин, по которым не были отработаны календарные дни в расчетном периоде. Таким образом, период службы во время мобилизации без сохранения среднего заработка работодателем считается уважительной причиной.

Об этом сообщил ПФУ.

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С 7 июня 2023 г. в Украине введены новые правила расчета средней заработной платы для страховых выплат. Постановление Кабинета Министров Украины №561 от 2 июня 2023 года дополнило Порядок исчисления средней зарплаты (постановление №1266 от 26 сентября 2001 г.) новыми положениями.

Согласно изменениям периоды, когда работник проходил военную службу, считаются уважительной причиной отсутствия на работе.

Это касается:

  • срочной службы;
  • службы по призыву офицерского состава;
  • мобилизации в особый период;
  • службы резервистов;
  • службы по контракту, в том числе при заключении нового контракта в период особого периода.

Если работник был мобилизован и за это время работодатель не сохранял среднюю зарплату, эти дни исключаются из расчета средней зарплаты.

Это позволяет увеличить размер страховых выплат. Новые правила применяются ко всем страховым случаям, наступившим после 7 июня 2023 года.

При этом, даже если мобилизованному работнику выплачивались другие виды финансовой помощи, это не влияет на расчет средней заработной платы.

Напомним, с 1 декабря 2024 года изменяются правила процедуры бронирования военнообязанных на период действия военного положения. Также Пенсионный фонд Украины обновил информацию о средней заработной плате, с которой уплачиваются страховые взносы и используется для расчета пенсий.

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