Больничные во время мобилизации – новые правила расчета средней зарплаты

Исчисление зарплаты и больничных во время мобилизации по-новому
В порядок исчисления средней зарплаты с июня 2023 добавлен перечень уважительных причин, по которым не были отработаны календарные дни в расчетном периоде. Таким образом, период службы во время мобилизации без сохранения среднего заработка работодателем считается уважительной причиной.
Об этом сообщил ПФУ.
Как меняется расчет средней зарплаты
С 7 июня 2023 г. в Украине введены новые правила расчета средней заработной платы для страховых выплат. Постановление Кабинета Министров Украины №561 от 2 июня 2023 года дополнило Порядок исчисления средней зарплаты (постановление №1266 от 26 сентября 2001 г.) новыми положениями.
Согласно изменениям периоды, когда работник проходил военную службу, считаются уважительной причиной отсутствия на работе.
Это касается:
- срочной службы;
- службы по призыву офицерского состава;
- мобилизации в особый период;
- службы резервистов;
- службы по контракту, в том числе при заключении нового контракта в период особого периода.
Если работник был мобилизован и за это время работодатель не сохранял среднюю зарплату, эти дни исключаются из расчета средней зарплаты.
Это позволяет увеличить размер страховых выплат. Новые правила применяются ко всем страховым случаям, наступившим после 7 июня 2023 года.
При этом, даже если мобилизованному работнику выплачивались другие виды финансовой помощи, это не влияет на расчет средней заработной платы.
Напомним, с 1 декабря 2024 года изменяются правила процедуры бронирования военнообязанных на период действия военного положения. Также Пенсионный фонд Украины обновил информацию о средней заработной плате, с которой уплачиваются страховые взносы и используется для расчета пенсий.
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