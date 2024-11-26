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Может ли работодатель уволить мобилизованного работника

26 ноября 2024 05:45
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Увольнение от работы во время мобилизации – права работника и обязанности работодателя
Военнослужащие на учениях. Фото: Reuters
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Когда работника мобилизуют в ряды Вооруженных сил Украины, возникает вопрос о его трудовых отношениях. Важно понимать, что такое увольнение от работы, как подтвердить факт призыва работодателя и какие права имеет работник в данной ситуации.

Новини.LIVE объяснит все нюансы по трудовым отношениям между работником и работодателем в случае мобилизации.

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Что такое увольнение от работы

Увольнение от работы – это временное освобождение работника от выполнения трудовых обязанностей с сохранением места работы, должности и среднего заработка. При мобилизации работника работодатель обязан выдать соответствующий приказ об увольнении.

Как подтвердить работодателю мобилизацию?

После получения повестки на отправку от территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) работник должен предоставить работодателю оригинал этого документа. Это служит официальным подтверждением призыва.

Кроме того, ТЦК и СП обязаны в письменном виде уведомить предприятие о мобилизации его работника. Дополнительно после зачисления в воинскую часть в военном билете делается соответствующая отметка, которая также подтверждает факт мобилизации.

Обязан ли работодатель выплачивать заработную плату мобилизованному работнику?

Согласно законодательству, граждане, увольняющиеся с работы по призыву или принятию на военную службу, имеют право на выходное пособие в размере двух прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, установленных на 1 января календарного года.

Вправе ли работодатель уволить работника в случае его мобилизации?

Законодательство Украины запрещает увольнять работника, которого призвали на военную службу или мобилизовали. Статья 172 Уголовного кодекса Украины предусматривает ответственность за грубое нарушение законодательства о труде, включая незаконное увольнение мобилизованных работников. Таким образом, работодатель обязан хранить за работником место работы, должность и средний заработок на весь период его военной службы.

Работник в свою очередь должен предоставить работодателю подтверждающие документы о призыве, такие как повестка и отметка в военном билете.

Напомним, юрист объяснил могут отменить бронирование человеку, если у него отличаются данные в Резерв+ и во временном удостоверении.

Также ПФУ объяснил правила исчисления зарплаты и больничных во время мобилизации.

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