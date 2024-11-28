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Забронируют ли работника, который в розыске в ТЦК — есть ответ

28 ноября 2024 07:30
Артем Кругленко - Редактор
Юристы объяснили, как предприятию подтвердить статус критического и кому из работников могут отказать в бронировании
Железнодорожное предприятие. Иллюстративное фото: УНИАН
Артем Кругленко - Редактор

В результате принятия постановления №1332 Кабинетом Министров Украины внесены изменения в порядок определения предприятий, учреждений и организаций как критически важных, а также в процедуру бронирования их работников. Здесь важно учесть некоторые нюансы.

О них информирует юридическая компания EVERLEGAL.

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Юристы акцентируют, что по-прежнему для получения статуса "критически важного" предприятия, учреждения или организации нужно соответствовать не менее трем критериям. Но основных и важнейших из них два:

  • отсутствие задолженности по налогам (подтверждается справкой из информационной системы Государственной налоговой службы Украины);
  • средняя заработная плата работников предприятия за последний квартал не может быть ниже 20 000 гривен (2,5 размера минимальной заработной платы), что подтверждается соответствующей справкой предприятия.

Для того чтобы работник критически важного учреждения мог воспользоваться бронированием и отсрочкой от призыва на военную службу, он должен отвечать следующим условиям:

  • нахождение на военном учете;
  • нахождение в трудовых отношениях с критически важным учреждением;
  • получение заработной платы не ниже 20 000 гривен (важно поддерживать этот уровень оплаты труда, поскольку снижение его может привести к аннулированию отсрочки);
  • уточнение персональных данных (адрес проживания, номера телефонов и электронной почты (при наличии);
  • отсутствие в розыске в ТЦК.

Напомним, мы объясняли, почему даже выплата зарплат от 20 тысяч не всегда будет гарантировать бронирование от мобилизации.

Также узнайте чем именно отличается бронирование от отсрочки от мобилизации и кто на это имеет право с граждан.

критическая инфраструктура мобилизация бронирование война в Украине ТЦК и СП

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