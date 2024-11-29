Конфискация имущества за неуплату штрафа от ТЦК — как узнать

Работники ТЦК. Фото: скриншот

Граждане Украины, нарушающие правила военного учета, могут быть оштрафованы от территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). В случае неуплаты штрафа военнообязанный рискует попасть под принудительную процедуру исполнительной службы.

Какие последствия возможны для нарушителей от исполнительной службы и как ее избежать — читайте дальше на Новини.LIVE.

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Как узнать о наличии штрафа от ТЦК

Узнать о наличии штрафов, в том числе налагаемых территориальными центрами комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), можно несколькими способами.

Личный визит в ТЦК по месту регистрации. Вы можете обратиться в ТЦК, в котором состоите на учете, чтобы уточнить информацию о начисленных штрафах.

Через мобильное приложение "Дія". Этот удобный способ позволяет проверить наличие штрафов онлайн без необходимости посещать заведения.

Через почтовое отделение. Информация о штрафах может быть отправлена в виде официального письма по вашему адресу регистрации.

Что такое исполнительное производство и каковы его последствия

Если лицо уклоняется от исполнения решений суда или других уполномоченных органов, то запускается механизм исполнительного производства. Это принудительная процедура, осуществляемая государственными исполнителями или частными специалистами.

Последствия открытия исполнительного производства

Блокировка банковских счетов.

Все счета должника могут быть заморожены. Дальнейшее списание средств направляется на погашение задолженности.

Конфискация имущества.

Исполнительная служба имеет право произвести описание, арест и продажу имущества должника для покрытия долга.

Как проверить, открыто ли исполнительное производство

По данным Министерства юстиции Украины существует два способа проверки исполнительного производства.

Это личный визит в орган государственной исполнительной службы. Есть возможность обратиться к государственному исполнителю по месту регистрации или открытия производства, чтобы получить информацию.

А также через автоматизированную систему исполнительного производства (АССП). Сервис позволяет проверить информацию об исполнительных производствах онлайн, если гражданин введет свои данные. Это удобный способ для тех, кто не хочет лично посещать заведения.

Напомним, юристы объяснили, смогут ли забронировать от мобилизации гражданина, находящегося в розыске ТЦК и СП.

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