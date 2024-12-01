Можно ли будет заплатить штраф за нарушение военного учета онлайн

Приложение "Резерв+". Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В Украине за нарушение процесса мобилизации для военнообязанных предусмотрены штрафы. Размер денежного взыскания составляет от 17 до 25,5 тысячи гривен.

Можно ли оплатить штраф в приложении "Резерв+", ответила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко в интервью 24 каналу.

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По словам представителя Минобороны, такой штраф невозможно оплатить в электронном формате. Но планируется добавление этой возможности в функционал приложения.

"Многие люди не хотят идти в ТЦК для этого, брать квитанцию. Техническая возможность для реализации уплаты штрафов в "Резерв+", даже есть законопроект, что, если человек добровольно эмитирует квитанцию, то получает 50% скидки на штраф в аналогии с нарушением правил дорожного движения", — рассказала Черногоренко.

Она добавила, что если депутаты примут законопроект до конца этого года, то в начале 2025 года у "Резерв+" появится эта функция.

Напомним, в случае неуплаты штрафа военнообязанный рискует попасть под принудительную процедуру исполнительной службы — конфискацию имущества.

Также в Украине заработала система проверки штрафов от ТЦК онлайн.