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Штраф за втрату паперового ВОД — юрист пояснив нюанс

1 грудня 2024 07:20
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Штраф за втрату військового квитка — у яких випадках не можуть покарати
Військовий квиток і Резерв+. Фото: Ярослав Станчак
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Громадяни України, які втратили паперовий військово-обліковий документ (ВОД), можуть бути оштрафовані. Проте є нюанси у законодавстві, які обмежують терміни для штрафів.

Про це повідомив юрист Владислав Дерій

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На скільки штрафують за втрату паперового ВОД

Військовослужбовці, військовозобов’язані або резервісти несуть адміністративну відповідальність за умисне псування чи недбале зберігання військового квитка, яке призвело до його втрати.

Відповідно до статті 211 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), за таке порушення передбачено штраф у розмірі від 30 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 510 до 850 гривень).

При повторному порушенні протягом року або вчиненні його в особливий період штраф збільшується до 50–100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 850 до 1700 гривень).

Строки накладення штрафу

Адміністративне стягнення накладається протягом двох місяців з дня вчинення правопорушення. Але якщо правопорушення триваюче — протягом двох місяців із дня його виявлення.

В особливий період для порушень, передбачених статтями 210 та 210-1 КУпАП, строк накладення штрафу збільшується до трьох місяців із дня виявлення, але не може перевищувати одного року з дня вчинення правопорушення. Тобто якщо з моменту втрати ВОД минув рік, штраф не може бути накладений, адже строки адміністративної відповідальності завершилися.

Додаткові нюанси

Якщо порушення було вчинено до 18 травня 2024 року, то максимальний штраф за втрату ВОД становить 1700 гривень. Під час оскарження штрафу у суді важливо звертати увагу на дотримання строків накладення адміністративного стягнення.

Громадянам рекомендується зберігати свої документи уважно, адже втрата паперового ВОД не лише несе фінансові витрати, але й може ускладнити подальше виконання зобов’язань перед державою.

Нагадаємо, заступниця міністра оборони з цифровізації Катерина Черногоренко анонсувала, що у Резерв+ можуть незабаром додати функцію оплати штрафі за порушення військово-мобілізаційного обліку.

Також юристка військової практики пояснила як можуть покарати 16-річних юнаків, які не встануть на облік.

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