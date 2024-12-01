Штраф за потерю военного билета – в каких случаях не могут наказать

Военный билет и Резерв+. Фото: Ярослав Станчак

Граждане Украины, потерявшие бумажный военно-учетный документ (ВОД), могут быть оштрафованы. Однако есть нюансы в законодательстве, которые ограничивают сроки для штрафов.

Об этом сообщил юрист Владислав Дерий.

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Военнослужащие, военнообязанные или резервисты несут административную ответственность за умышленную порчу или небрежное хранение военного билета, которое привело к его потере.

Согласно статье 211 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП), за такое нарушение предусмотрен штраф в размере от 30 до 50 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 510 до 850 гривен).

При повторном нарушении в течение года или совершении его в особый период штраф увеличивается до 50-100 тысяч рублей (от 850 до 1700 гривен).

Сроки наложения штрафа

Административное взыскание налагается в течение двух месяцев со дня совершения правонарушения. Но если правонарушение продолжающееся — в течение двух месяцев со дня его обнаружения.

В особый период для нарушений, предусмотренных статьями 210 и 210-1 КУоАП, срок наложения штрафа увеличивается до трех месяцев со дня обнаружения, но не может превышать одного года со дня совершения правонарушения. То есть, если с момента потери ВОД прошел год, штраф не может быть наложен, ведь сроки административной ответственности завершились.

Дополнительные нюансы

Если нарушение было совершено до 18 мая 2024, то максимальный штраф за потерю ВОД составляет 1700 гривен. При обжаловании штрафа в суде важно обращать внимание на соблюдение сроков наложения административного взыскания.

Гражданам рекомендуется хранить свои документы внимательно, ведь потеря бумажного ВОД не только несет финансовые расходы, но может усложнить дальнейшее выполнение обязательств перед государством.

Напомним, заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко анонсировала, что в Резерв+ могут вскоре добавить функцию оплаты штрафа за нарушение военно-мобилизационного учета.

Также юрист военной практики объяснила, как могут наказать 16-летних юношей, которые не встанут на учет.