Федоров заявив, що з 1 грудня бронювати нових працівників можна одразу, але за однієї умови

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Фото: видання Фокус

З 1 грудня критичні підприємства матимуть можливість бронювати нових працівників одразу. Жодних термінів для цього відпрацьовувати не треба.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Читайте також:

Що важливо знати

У своєму дописі Федоров уточнив важливу умову для того, щоб мати можливість бронювати працівників.

"Зарплата у працівника має бути понад 20 тисяч гривень. Крім державних і комунальних підприємств, а також резидентів Дія.City", — зазначив він.

Також міністр нагадав, що згідно з новими правилами, для доступу бронювання людей підприємство має відповідати наступним критеріям:

середня заробітна плата на підприємстві становить не менше 20 тисяч гривень на місяць;

немає жодних податкових боргів;

крім того, підприємство має відповідати одному з критеріїв у переліку: резидентство "Дія.City", понад 1,5 млн євро сплачених податків за рік, більше 32 млн євро надходжень або ж важливість для національної економіки чи потреб територіальної громади.

Нагадаємо, 22 листопада 2024 року Кабмін ухвалив постанову №1332, яка з 1 грудня 2024 року змінює критерії та порядок визнання підприємств критично важливими. Зміни відіграють ключову роль у забезпеченні стабільної роботи, можливості бронювання працівників і виконання стратегічно важливих завдань. Новини.LIVE пояснювало, які підприємства можуть забронювати 100% своїх працівників та які умови мають бути дотримані.

Також ми писали, що у четвер, 28 листопада, народний депутат Сергій Тарута в ефірі День.LIVE заявив, що постанова уряду №1332 щодо бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації потребує суттєвого вдосконалення. За його словами, важливо провести консультації із реальним сектором, асоціаціями та оборонними підприємствами.