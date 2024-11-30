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Федоров розповів, як забронювати нових працівників з 1 грудня

30 листопада 2024 07:30
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Федоров заявив, що з 1 грудня бронювати нових працівників можна одразу, але за однієї умови
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Фото: видання Фокус
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

З 1 грудня критичні підприємства матимуть можливість бронювати нових працівників одразу. Жодних термінів для цього відпрацьовувати не треба.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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У своєму дописі Федоров уточнив важливу умову для того, щоб мати можливість бронювати працівників.

"Зарплата у працівника має бути понад 20 тисяч гривень. Крім державних і комунальних підприємств, а також резидентів Дія.City", — зазначив він.

Також міністр нагадав, що згідно з новими правилами, для доступу бронювання людей підприємство має відповідати наступним критеріям:

  • середня заробітна плата на підприємстві становить не менше 20 тисяч гривень на місяць;
  • немає жодних податкових боргів;
  • крім того, підприємство має відповідати одному з критеріїв у переліку: резидентство "Дія.City", понад 1,5 млн євро сплачених податків за рік, більше 32 млн євро надходжень або ж важливість для національної економіки чи потреб територіальної громади.

Нагадаємо, 22 листопада 2024 року Кабмін ухвалив постанову №1332, яка з 1 грудня 2024 року змінює критерії та порядок визнання підприємств критично важливими. Зміни відіграють ключову роль у забезпеченні стабільної роботи, можливості бронювання працівників і виконання стратегічно важливих завдань. Новини.LIVE пояснювало, які підприємства можуть забронювати 100% своїх працівників та які умови мають бути дотримані.

Також ми писали, що у четвер, 28 листопада, народний депутат Сергій Тарута в ефірі День.LIVE заявив, що постанова уряду №1332 щодо бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації потребує суттєвого вдосконалення. За його словами, важливо провести консультації із реальним сектором, асоціаціями та оборонними підприємствами.

Михайло Федоров мінімальна зарплата мобілізація зарплатня війна в Україні Бронь від мобілізації

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