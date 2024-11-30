Федоров заявил, что с 1 декабря бронировать новых работников можно сразу, но при одном условии

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Фото: издание Фокус

С 1 декабря критические предприятия смогут бронировать новых работников сразу. Никаких сроков для этого отрабатывать не нужно.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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В своем сообщении Федоров уточнил важное условие для того, чтобы иметь возможность бронировать работников.

"Зарплата у работника должна быть свыше 20 тысяч гривен. Помимо государственных и коммунальных предприятий, а также резидентов Дія.City", — отметил он.

Также министр напомнил, что согласно новым правилам, для доступа бронирования людей предприятие должно отвечать следующим критериям:

средняя заработная плата на предприятии составляет не менее 20 тысяч гривен в месяц;

нет никаких налоговых долгов;

кроме того, предприятие должно соответствовать одному из критериев в перечне: резидентство "Дія.City", более 1,5 млн евро уплаченных налогов в год, более 32 млн евро поступлений или важность для национальной экономики или нужд территориальной громады.

Напомним, 22 ноября 2024 года Кабмин принял постановление №1332, которое с 1 декабря 2024 года меняет критерии и порядок признания предприятий критически важными. Изменения играют ключевую роль в обеспечении стабильной работы, возможности бронирования работников и выполнения стратегически важных задач. Новости.LIVE объясняло, какие предприятия могут забронировать 100% своих работников и какие условия должны быть соблюдены.

Также мы писали, что в четверг, 28 ноября, народный депутат Сергей Тарута в эфире День.LIVE заявил, что постановление правительства №1332 о бронировании военнообязанных на период мобилизации требует существенного усовершенствования. По его словам, важно провести консультации с реальным сектором, ассоциациями и оборонными предприятиями.