Скільки працівників можна забронювати на підприємстві — нові правила 2024

Працівники на заводі. Фото: Reuters

Кабінет Міністрів України 22 листопада 2024 року ухвалив Постанову №1332, яка з 1 грудня 2024 року значно змінює критерії та порядок визнання підприємств критично важливими. Ці зміни відіграють ключову роль у забезпеченні їх стабільної роботи, можливості бронювання працівників і виконання стратегічно важливих завдань. Проте, є категорії підприємств, де кількість заброньованих від мобілізації працівників є більшою або меншою.

Новини.LIVE пояснить, які підприємства можуть забронювати 100% своїх працівників та які умови мають бути дотримані.

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Які категорії військовозобов'язаних можуть забронювати на 100%

Оновлений пункт 5 Порядку №76 визначає перелік військовозобов’язаних, які підлягають стовідсотковому бронюванню.

Для суб’єктів господарювання особливий інтерес викликають такі категорії:

Кінцеві бенефіціарні власники критично важливих підприємств або установ, які формально не є їх працівниками.

Члени наглядових рад стратегічно важливих суб’єктів господарювання з високим рівнем доходу.

Працівники підприємств ОПК, визначених критично важливими Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості.

Працівники підприємств ПЕК та їх підрядних організацій за умови відповідності визначеним критеріям.

Співробітники юридичних осіб, визнаних критично важливими Міністерством цифрової трансформації у сфері цифровізації, зокрема в окремих регіонах.

Які підприємства бронюють на 50%

Наполовину бронюванню підлягають військовозобов’язані, які працюють або служать на посадах державної служби категорій "Б" і "В",

є співробітниками органів державної влади, інших державних органів, правоохоронних структур, судів, установ системи правосуддя та органів досудового розслідування.

Також обмеження у 50% стосуються працівників органів місцевого самоврядування та критично важливих підприємств. Винятки можуть бути зроблені лише за окремим рішенням міністра оборони.

Як роблять розрахунок кількості заброньованих

Загальна кількість військовозобов’язаних для визначення ліміту бронювання враховується станом на 18 травня 2024 року. Якщо після цієї дати підприємство збільшило кількість працівників, розрахунок проводиться за даними на момент подання списків.

При цьому у загальну кількість не включають:

військовозобов’язаних-жінок;

осіб, яких підлягають 100% бронюванню.

Що може вплинути на відмову у бронюванні

Працівники, які отримують зарплату нижче 2,5 розміру мінімальної заробітної плати (менш як 20 тисяч гривень), не можуть бути заброньовані.

Однак це правило не поширюється на:

державні та комунальні підприємства;

організації, де понад 50% акцій належать державі або комунальній власності;

підприємства, які на 100% належать державним чи комунальним суб’єктам.

Таким чином, для підприємств із статусом критично важливих, крім державних і комунальних, заробітна плата заброньованих працівників повинна бути не менше 20 тисяч гривень.

Нагадаємо, ми пояснювали, які критерії роблять підприємство критичним. Також заступник міністра економіки пояснив в яких випадках навіть зарплата понад 20 тисяч гривень не гарантує бронювання від мобілізації.