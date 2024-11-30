Сколько работников можно забронировать на предприятии — новые правила 2024

Работники завода. Фото: Reuters

Кабинет Министров Украины 22 ноября 2024 принял Постановление №1332, которое с 1 декабря 2024 значительно меняет критерии и порядок признания предприятий критически важными. Эти изменения играют ключевую роль в обеспечении стабильной работы, возможности бронирования работников и выполнения стратегически важных задач. Тем не менее, есть категории предприятий, где количество забронированных от мобилизации работников больше или меньше.

Новини.LIVE объяснит, какие предприятия могут забронировать 100% своих работников и какие условия должны быть соблюдены.

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Какие категории военнообязанных могут забронировать на 100%

Обновленный пункт 5 Порядка №76 определяет перечень военнообязанных, подлежащих стопроцентному бронированию.

Для субъектов хозяйствования особый интерес вызывают следующие категории:

Конечные бенефициарные владельцы критически важных предприятий или учреждений, формально не являющихся их работниками.

Члены наблюдательных советов стратегически важных хозяйствующих субъектов с высоким уровнем дохода.

Работники предприятий ОПК, определенных критически важными Министерством по стратегическим отраслям промышленности.

Работники предприятий ТЭК и их подрядных организаций при условии соответствия определенным критериям.

Сотрудники юридических лиц, признанных критически важными Министерством цифровой трансформации в области цифровизации, в частности, в отдельных регионах.

Какие предприятия бронируют на 50%

Наполовину бронированию подлежат военнообязанные, работающие или служащие в должностях государственной службы категорий "Б" и "В",

являются сотрудниками органов государственной власти, других государственных органов, правоохранительных структур, судов, учреждений правосудия и органов досудебного расследования.

Также ограничения в 50% относятся к работникам органов местного самоуправления и критически важным предприятиям. Исключения могут быть сделаны только по отдельному решению министра обороны.

Как делают расчет количества забронированных

Общее количество военнообязанных для определения лимита бронирования учитывается на 18 мая 2024 года. Если после этой даты предприятие увеличило количество работников, расчет производится по данным на момент представления списков.

При этом в общее количество не включают:

военнообязанных женщин;

лиц, подлежащих 100% бронированию.

Что может повлиять на отказ в бронировании

Работники, получающие зарплату ниже 2,5 размера минимальной заработной платы (менее 20 тысяч гривен), не могут быть забронированы.

Однако это правило не распространяется на:

государственные и коммунальные предприятия;

организации, где более 50% акций принадлежат государству или коммунальной собственности;

предприятия, на 100% принадлежащие государственным или коммунальным субъектам.

Таким образом, для предприятий со статусом критически важных кроме государственных и коммунальных заработная плата забронированных работников должна быть не менее 20 тысяч гривен.

Напомним, мы объясняли, какие критерии делают предприятие критическим. Также замминистра экономики объяснил в каких случаях даже зарплата более 20 тысяч гривен не гарантирует бронирование от мобилизации.