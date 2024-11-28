Нові вимоги до критичних підприємств — податки, зарплата та критерії

Внесення даних в реєстр. Фото: VIKKA

Постанова Кабінету міністрів України №1332, яку ухвалили 22 листопада 2024 року, вносить суттєві зміни до критеріїв та порядку визначення підприємств критично важливими. Це має важливе значення для їх подальшого функціонування, бронювання працівників і виконання стратегічних завдань.

Що зміниться у критеріях для надання підприємствам статусу критичного — читайте далі на Новини.LIVE.

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Що зміниться у бронюванні працівників

Порядок бронювання через "Дію" залишився без змін. Як і раніше, підприємства можуть бронювати працівників за допомогою електронної системи.

Органи та адміністрації визначають критерії, за якими підприємства можуть вважатися важливими.

Згідно з новими змінами, всі зазначені органи мають:

Протягом 10 днів узгодити оновлені критерії важливості. Це тепер здійснюється за погодженням із Міністерством економіки та Міністерством оборони, чого раніше не вимагалося.

Протягом 3 місяців переглянути раніше прийняті рішення про важливість підприємств. Крім того, органи, які ухвалили рішення про статус критичного, повинні здійснювати моніторинг діяльності таких підприємств кожного звітного податкового періоду. Моніторинг проводиться щоквартально, оскільки висуваються нові вимоги і до податкової дисципліни.

Оновлені критерії визначення критичних підприємств

Важливість для економіки чи територіальної громади. Це залишається основним критерієм, визначеним органами виконавчої влади, військовими адміністраціями чи іншими державними установами.

Податкові зобов'язання. Раніше перевіряли лише відсутність боргів зі сплати ЄСВ. Тепер підприємства повинні бути без заборгованості як за ЄСВ, так і за всіма податками до державного та місцевих бюджетів. Державні та комунальні підприємства з часткою власності понад 50% від цієї вимоги звільняються.

Рівень зарплат. Раніше середня зарплата працівників мала перевищувати середній показник у регіоні станом на IV квартал 2021 року. Нова вимога: зарплата не менше 20 тис. грн (2,5 від мінімальної зарплати в Україні) протягом останнього кварталу.

Для державних та комунальних підприємств залишилася стара прив’язка до середньої зарплати в регіоні.

Обов’язкові критерії для приватних підприємств

Для приватних підприємств, а також державних чи комунальних із часткою власності менше 50%, дві вимоги є обов’язковими:

Відсутність боргів за податками та ЄСВ.

Рівень зарплати не нижче 20 тис. грн.

Відповідність іншим критеріям матиме значення лише за дотримання цих двох умов. Якщо є заборгованість чи зарплата менша за 20 тис. грн, підприємство не зможе претендувати на статус критичного, навіть якщо воно відповідає решті вимог.

Додаткові критерії, що не змінилися

Окрім нововведень, залишаються чинними такі критерії:

Сплата податків у сумі понад 1,5 млн євро на рік.

Надходження в іноземній валюті на суму понад 32 млн євро на рік.

Присутність у переліку стратегічних об'єктів державної власності.

Резидентство у "Дія.Сіті".

Оператори мобільного зв'язку з чистим доходом понад 200 млн грн або оператори фіксованого зв’язку із доходом понад 20 млн грн.

Нагадаємо, ми пояснювали, чому навіть виплата заробітних плат від 20 тисяч не завжди гарантуватиме бронювання від мобілізації.

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