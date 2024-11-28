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Новые требования к критичности предприятий — что изменится

28 ноября 2024 05:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Новые требования к критическим предприятиям — налоги, зарплата и критерии
Внесение данных в реестр. Фото: VIKKA
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Постановление Кабинета министров Украины №1332, принятое 22 ноября 2024 года, вносит существенные изменения в критерии и порядок определения предприятий критически важными. Это имеет важное значение для дальнейшего функционирования, бронирования работников и выполнения стратегических задач.

Что изменится в критериях для придания предприятиям статуса критического читайте дальше на Новини.LIVE.

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Что изменится в бронировании работников

Порядок бронирования через "Дія" остался без изменений. По-прежнему предприятия могут бронировать работников с помощью электронной системы.

Органы и администрации определяют критерии, по которым предприятия могут считаться важными.

Согласно новым изменениям все указанные органы имеют:

  • В течение 10 дней согласовываются обновленные критерии важности. Это теперь осуществляется по согласованию с Министерством экономики и Министерством обороны, чего раньше не требовалось.
  • В течение трех месяцев пересмотреть ранее принятые решения о важности предприятий. Кроме того, органы, принявшие решение о статусе критического должны осуществлять мониторинг деятельности таких предприятий каждого отчетного налогового периода. Мониторинг проводится ежеквартально, поскольку предъявляются новые требования и к налоговой дисциплине.

Обновлены критерии определения критических предприятий

Важность для экономики или территориального общества. Это остается основным критерием, определяемым органами исполнительной власти, военными администрациями или другими государственными учреждениями.

Налоговые обязательства. Раньше проверяли лишь отсутствие долгов по уплате ЕСВ. Теперь предприятия должны быть без задолженности как по ЕСВ, так и по всем налогам в государственный и местные бюджеты. Государственные и коммунальные предприятия с долей собственности более 50% от этого требования увольняются.

Уровень зарплат. Ранее средняя зарплата работников должна превышать средний показатель в регионе по состоянию на IV квартал 2021 года. Новое требование: зарплата не менее 20 тыс. грн (2,5% от минимальной зарплаты в Украине) в течение последнего квартала.

Для государственных и коммунальных предприятий осталась старая привязка к средней зарплате в регионе.

Обязательные критерии для частных предприятий

Для частных предприятий, а также государственных или коммунальных с долей собственности менее 50%, два требования являются обязательными:

  • Отсутствие долгов по налогам и ЕСВ.
  • Уровень зарплаты не ниже 20 тыс. грн.

Соответствие другим критериям будет иметь значение только при соблюдении этих двух условий. Если есть задолженность или зарплата меньше 20 тыс. грн, предприятие не сможет претендовать на статус критического, даже если оно отвечает остальным требованиям.

Дополнительные не изменившиеся критерии

Кроме новшеств, остаются в силе следующие критерии:

  • Уплата налогов на сумму более 1,5 млн евро в год.
  • Поступление в иностранной валюте на сумму более 32 млн. евро в год.
  • Присутствие в списке стратегических объектов гос принадлежности.
  • Резидентство в "Дія.Сіті".
  • Операторы мобильной связи с чистым доходом свыше 200 млн. грн. или операторы фиксированной связи с доходом свыше 20 млн. грн.

Напомним, мы объясняли, почему даже выплата зарплат от 20 тысяч не всегда будет гарантировать бронирование от мобилизации.

Также узнайте чем именно отличается бронирование от отсрочки от мобилизации и кто на это имеет право с граждан.

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