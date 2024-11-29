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Умови бронювання змінились — треба відпрацювати три місяці

29 листопада 2024 07:30
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Нові умови бронювання працівників — відпрацювати три місяці та мати зарплату не менше 20 тисяч гривень
Військовозобов'язаний в територіальному центрі комплектування. Фото: Миколаївський ОТЦК та СП/Facebook
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

Співробітники, які пропрацювали на підприємстві менше трьох місяців, не підлягають бронюванню. Проте згодом, після впровадження змін у податкове законодавство, цей період скоротиться до одного місяця.

Про це повідомила Європейська Бізнес Асоціація після зустрічі із заступником міністра економіки України Віталієм Кіндратівим, пише "Судово-юридична газета".

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Що змінилось

З 1 грудня процес бронювання військовозобов’язаних здійснюватиметься через портал "Дія". Усі підприємства, які належать до категорії критично важливих, мають підтвердити свій статус до 28 лютого 2025 року відповідно до оновлених вимог. Відповідні зміни були внесені урядом до постанови №76.

У Міністерстві економіки зазначають, що процедура визнання підприємств критично важливими залишається незмінною. Як і раніше, для отримання такого статусу компанія звертається до відповідного міністерства або обласної військової адміністрації.

При цьому уряд зберіг вісім чинних критеріїв для визначення критично важливих підприємств. Однак відтепер галузеві та регіональні критерії критичності погоджуються з Міністерством оборони та Міністерством економіки.

Додаткові умови для визначення критично важливих підприємств

Для приватних компаній запроваджено новий обов’язковий критерій: середня нарахована заробітна плата працівників за останній календарний квартал має становити не менше 2,5 розміру мінімальної заробітної плати (на 15 листопада 2024 року це 20 тисяч гривень). Крім того, заробітна плата працівника, якого планують забронювати, також повинна бути не меншою за цю суму.

Ще однією обов’язковою умовою для підприємств стала відсутність заборгованості зі сплати усіх податків.

Підтвердження статусу критично важливого підприємства

Для можливості бронювання працівників, компанії зобов’язані підтвердити свою відповідність як чинним, так і новим критеріям критичної важливості. На це передбачено більше трьох місяців — від моменту публікації відповідної постанови до 28 лютого 2025 року.

Після офіційного підтвердження статусу підприємства, організація повинна повторно подати списки працівників для бронювання через портал "Дія". До моменту подання оновлених списків, усі раніше видані бронювання залишатимуться дійсними.

Система бронювання через "Дію" почне функціонувати з 1 грудня. Цей сервіс автоматизує процес, усуваючи вплив людського фактора та значно пришвидшуючи процедуру.

При цьому підприємствам категорично забороняється бронювати працівників, які не стоять на військовому обліку або не мають відповідних військово-облікових документів.

Удосконалення системи контролю

Система контролю за підприємствами, які отримали статус критично важливих, посилюється. Усі рішення щодо такого статусу будуть регулярно перевірятися, а в разі необхідності — бронювання працівників може бути анульоване. Відповідний функціонал передбачено у порталі "Дія".

Щомісяця буде здійснюватися моніторинг ключових показників підприємств, зокрема: відповідності рівня середньої заробітної плати встановленим критеріям, своєчасності та повноти сплати податків, а також кількості військовозобов’язаних працівників.

У разі виявлення невідповідностей компанія отримає запит на надання пояснень. Якщо результати перевірки залишатимуться негативними, підприємство втратить статус критично важливого.

Нагадаємо, що громадяни України, які є заброньованими на підприємстві, можуть перевіряти статус бронювання у застосунку Резерв+. Проте бувають випадки, коли дані у застосунку та тимчасовому посвідченні можуть відрізнятися. Ми розповідали, як діяти у такому випадку та чи може це стати причиною анулювання бронювання.

Також ми писали, що відомий український актор Артур Логай розповів, що має бронь від мобілізації завдяки роботі в театрі. Однак артист не вважає, що його професія робить його особливим чи важливішим за інших. Він відверто зізнався, що готовий піти на службу, якщо настане його черга.

армія мобілізація війна в Україні ситуація на фронті Бронь від мобілізації економічне бронювання

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