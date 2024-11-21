Як український актор зумів отримати бронь від мобілізації

Артур Логай. Фото: Instagram.com/logai.arthur

Відомий український актор Артур Логай розповів, що має бронь від мобілізації завдяки роботі в театрі. Однак артист не вважає, що його професія робить його особливим чи важливішим за інших. Він відверто зізнався, що готовий піти на службу, якщо настане його черга.

Про це він заявив в інтерв'ю Oboz.ua.

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Зараз Логай зосереджений на тому, щоб приносити користь армії в тилу. Актор вважає, що кожен громадянин має робити свій внесок у перемогу: або допомагати військовим, або приєднуватися до лав захисників.

"У мене є бронь від театру. Але якщо отримаю повістку, то значить, мій час настав. Творчі люди не є якимись особливими, і я не важливіший за інших. Зараз роблю все, що можу, для армії. Якщо не зможу тут, то буду там", — поділився Логай.

Актор готовий піти служити за потреби. Фото: Instagram.com/logai.arthur

Цікаво, що актор раніше проходив військові тактичні навчання, де опановував ведення бою в міських умовах. Проте з того часу минуло чимало часу, і набуті навички потребують оновлення.

"Ймовірно, це станеться після того, як закінчу роботу в теперішніх кінопроєктах. Попередньо запланував собі ці заходи на зиму. Допоки у мене є бронь, можу готуватися. Я молодий, швидко бігаю і доволі витривалий, тому моє місце буде в Десантно-штурмових військах — принаймні, мені так здається", — поділився своїми думками артист.

Логай також чесно визнав, що його засмучують певні внутрішні проблеми в країні, зокрема корупція та неузгодженість у військово-політичному керівництві. Водночас він наголосив, що попри всі складнощі намагається робити свій внесок і вірить у спільну перемогу.

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