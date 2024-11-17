Скандал із ТЦК — у пресслужбі пояснили мобілізацію музикантів Ольги Цибульської

У ТЦК прокоментували мобілізацію музикантів Ольги Цибульської
Затримання та мобілізація музикантів української співачки Ольги Цибульської на Рівненщині відбулася відповідно "до вимог законодавства". Декілька чоловіків порушили правила військового обліку.
Про це заявили у пресслужбі Рівненського обласного ТЦК та СП.
ТЦК про мобілізацію артистів Цибульської
У пресслужбі повідомили, учасники гурту Ольги Цибульської є чоловіками мобілізаційного віку, які були затримані під час перевірки документів представниками Національної поліції України.
Музикантів доставили до Вараського ТЦК та СП у зв'язку з тим, що один із них перебував у розшуку за порушення та ухилення від оновлення військово-облікових даних, а інший артист не перебував на обліку у жодному з ТЦК та СП України. У ТЦК підкреслили, що їх було затримано відповідно до норм законодавства.
У пресслужбі також додали, що двоє музикантів нині проходять ВЛК та будуть направлені для подальшого проходження базової загальної військової підготовки.
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