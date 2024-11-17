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У ТЦК прокоментували мобілізацію музикантів Ольги Цибульської

17 листопада 2024 14:52
Поліна Барська - Редактор
Поліна Барська
Редактор
Скандал із ТЦК — у пресслужбі пояснили мобілізацію музикантів Ольги Цибульської
Співачка Оля Цибульська. Фото: instagram.com/cybulskaya
Поліна Барська - Редактор
Поліна Барська
Редактор

Затримання та мобілізація музикантів української співачки Ольги Цибульської на Рівненщині відбулася відповідно "до вимог законодавства". Декілька чоловіків порушили правила військового обліку.

Про це заявили у пресслужбі Рівненського обласного ТЦК та СП.

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У пресслужбі повідомили, учасники гурту Ольги Цибульської є чоловіками мобілізаційного віку, які були затримані під час перевірки документів представниками Національної поліції України.

Музикантів доставили до Вараського ТЦК та СП у зв'язку з тим, що один із них перебував у розшуку за порушення та ухилення від оновлення військово-облікових даних, а інший артист не перебував на обліку у жодному з ТЦК та СП України. У ТЦК підкреслили, що їх було затримано відповідно до норм законодавства.

У пресслужбі також додали, що двоє музикантів нині проходять ВЛК та будуть направлені для подальшого проходження базової загальної військової підготовки.

У ТЦК прокоментували мобілізацію музикантів Ольги Цибульської - фото 1
Публікація Рівненського обласного ТЦК та СП. Фото: скриншот Facebook

Нагадаємо, артистка Оля Цибульська шокувала новиною про важку травму. Також зірка зізналась, чому знову набрала зайву вагу.

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