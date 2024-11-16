Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Зірки arrow З Олею Цибульською трапився нещасний випадок arrow

З Олею Цибульською трапився нещасний випадок

16 листопада 2024 13:55
Діана Нікітіна - Редактор
Діана Нікітіна
Редактор
Оля Цибульська отримала серйозну травму - фото
Оля Цибульська. Фото: instagram.com/cybulskaya
Діана Нікітіна - Редактор
Діана Нікітіна
Редактор

Зі співачкою Олею Цибульською трапився неприємний інцидент. Зірка серйозно травмувалася просто у себе вдома.

Що саме сталося, співачка розповіла в своєму Instagram

Читайте також:

Оля Цибульська серйозно травмувалася

Співачка зранку вийшла на зв'язок із шанувальниками та налякала світлиною із величезним синцем на руці.

Оля Цибульська показала синці
Оля Цибульська показала синці. Фото: instagram.com/cybulskaya 

Як розповіла Оля вона травмувалася просто у себе вдома. Біль був настільки сильним, що артистка навіть не змогла заплакати.

"Після появи зранку цього і не тільки синця на моєму тілі, я маю вам все розказати. Найстрашніше, що це сталося вдома о п'ятій ранку. І я була в такому больовому шоці, що навіть не могла плакати", — розповіла співачка.

Співачка Оля Цибульська
Співачка Оля Цибульська. Фото: instagram.com/cybulskaya 

Виконавиця поділилася, що впала зі сходів в своєму будинку. Цибульська отримала гематоми по всьому тілу.

"Я о п'ятій ранку прокинулася, бо мені здалося, що тривога. Спускалась забирати сина з ліжка в безпечне місце, послизнулася і з усієї дурі впала сходами. Спина синя, руки сині, ср*ка синя", — розповіла Оля.

Оля Цибульська серйозно травмувалася
Оля Цибульська серйозно травмувалася. Фото: instagram.com/cybulskaya 

Нагадаємо, лідер гурту Coldplay провалився під сцену просто під час концерту.

Також співачка Біллі Айліш отримала серйозну травму під час концерту.

українські зірки співачка інцидент Оля Цибульська травма

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

15:25 У Львові передали авто в рамках акції "Пікапи для ЗСУ" — фото

15:25 Мобілізація 160 тисяч осіб — в Міноборони розкрили плани

15:22 Шахта Покровська має бути під контролем України, — Bloomberg

15:15 Заборона на продаж алкоголю — які обмеження діють в Україні

15:09 Найхолодніший регіон — прогноз погоди у Харкові на завтра

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні - 80x80

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

15:00 На трасі Одеса-Рені запрацювала камера контролю швидкості

14:55 У Грузії голову ЦВК облили фарбою на тлі результатів виборів

14:42 Естонія відправляє Україні новий пакет військової допомоги

14:34 Знижки на дитячі квитки в Укрзалізниці — які пільги для дітей

14:31 Бій Пола й Тайсона став рекордсменом — що відомо

15:25 У Львові передали авто в рамках акції "Пікапи для ЗСУ" — фото

15:25 Мобілізація 160 тисяч осіб — в Міноборони розкрили плани

15:22 Шахта Покровська має бути під контролем України, — Bloomberg

15:15 Заборона на продаж алкоголю — які обмеження діють в Україні

15:09 Найхолодніший регіон — прогноз погоди у Харкові на завтра

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні - 80x80

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

15:00 На трасі Одеса-Рені запрацювала камера контролю швидкості

14:55 У Грузії голову ЦВК облили фарбою на тлі результатів виборів

14:42 Естонія відправляє Україні новий пакет військової допомоги

14:34 Знижки на дитячі квитки в Укрзалізниці — які пільги для дітей

14:31 Бій Пола й Тайсона став рекордсменом — що відомо

Ексклюзив

12:12 Наскільки реальні вибори в Україні у травні — хто може вплинути

06:40 Вартість латуні в Україні — ціни за 1 кг брухту у листопаді

Ексклюзив

06:37 Україна без допомоги США — чи встигнуть передати активи РФ

14 листопада 2024

17:43 Нові правила війни — що перемога Трампа змінить для України

06:03 Ціни на нерухомість у листопаді — яка вартість оренди у Києві

13 листопада 2024

06:40 Ціни на мідь у листопаді — вартість кольорових металів в Україні

06:04 Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

12 листопада 2024

14:18 Більше, ніж у депутатів — мінімальна пенсія для одеситів

06:40 Ціни на чормет у листопаді — скільки коштує металобрухт в Україні

06:30 В Україні високі ціни на соняшник — вартість зерна у листопаді

Text

05:44 Вибори у 2025 році проводити небезпечно — колишній голова ЦВК

15 листопада 2024
Text

23:20 Нардепка заявила, що українцям продають пусті повістки

Text

20:38 Влада не реагувала на скарги зі спецшколи під Тернополем, — юрист

Text

20:13 У ЦВК відповіли, чи триває підготовка до виборів в Україні

Text

20:06 Скільки працівників ТЦК не мають бойового досвіду — пояснення

Text

17:53 Працівник ТЦК відкрив вогонь по людині — ефір Вечір.LIVE

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні - 80x80

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

Text

13:17 Скільки ухилянти платять ділкам за втечу за кордон — ДПСУ

Text

13:00 Стрілянина біля ТЦК на Закарпатті — ефір День.LIVE

Text

12:43 У ДПСУ відповіли, чи побільшало порушників кордону

Text

12:40 У ЗСУ відповіли, коли військовим чекати демобілізації

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:33 Чи можна забирати повалені дерева в лісі на дрова

00:30 Це секрет — яку інформацію не треба надавати ТЦК на вимогу

20:01 Цього фрукта не повинно бути на новорічному столі на рік Змії

8 листопада 2024

02:49 Сі Цзіньпін зробив Трампу попередження — про що вони говорили

4 листопада 2024

13:08 Поза межами спадщини — які активи не переходять нащадкам

16:59 Тисячу від Зеленського можна буде отримати готівкою — деталі

7 листопада 2024

07:34 Можна поплатитися — де категорично заборонено брати дрова

4 листопада 2024

09:59 Де в Україні можна офіційно купити дрова та скільки коштує 1 м³

5 листопада 2024

08:02 Сержант запасу подав позов проти ТЦК через штраф — що вирішив суд

06:01 Пенсіонери отримають 1 тис. грн доплати — хто в списку