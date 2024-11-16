Оля Цибульська отримала серйозну травму - фото

Оля Цибульська. Фото: instagram.com/cybulskaya

Зі співачкою Олею Цибульською трапився неприємний інцидент. Зірка серйозно травмувалася просто у себе вдома.

Що саме сталося, співачка розповіла в своєму Instagram.

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Оля Цибульська серйозно травмувалася

Співачка зранку вийшла на зв'язок із шанувальниками та налякала світлиною із величезним синцем на руці.

Оля Цибульська показала синці. Фото: instagram.com/cybulskaya

Як розповіла Оля вона травмувалася просто у себе вдома. Біль був настільки сильним, що артистка навіть не змогла заплакати.

"Після появи зранку цього і не тільки синця на моєму тілі, я маю вам все розказати. Найстрашніше, що це сталося вдома о п'ятій ранку. І я була в такому больовому шоці, що навіть не могла плакати", — розповіла співачка.

Співачка Оля Цибульська. Фото: instagram.com/cybulskaya

Виконавиця поділилася, що впала зі сходів в своєму будинку. Цибульська отримала гематоми по всьому тілу.

"Я о п'ятій ранку прокинулася, бо мені здалося, що тривога. Спускалась забирати сина з ліжка в безпечне місце, послизнулася і з усієї дурі впала сходами. Спина синя, руки сині, ср*ка синя", — розповіла Оля.

Оля Цибульська серйозно травмувалася. Фото: instagram.com/cybulskaya

Нагадаємо, лідер гурту Coldplay провалився під сцену просто під час концерту.

Також співачка Біллі Айліш отримала серйозну травму під час концерту.