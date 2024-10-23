Біллі Айліш впала та отримала травму під час концерту - відео, фото

Біллі Айліш впала зі сходів просто під час свого концерту — відео
Зі співачкою Біллі Айліш трапився конфуз на концерті в "Медісон Сквер Гарден" у Нью-Йорку. Зірка впала зі сходів просто під час виступу.
Відео з інцидентом "розлетілося" у TikTok.
Біллі Айліш впала на концерті в Нью-Йорку
Виконавиця виступила в рамках свого туру Hit Me Hard and Soft. Біллі дала грандіозне шоу, але на завершення з нею сталася неприємна ситуація.
Співачка вже завершувала свій виступ та збиралася іти зі сцени. По дорозі Айліш перечепилася на сходах та полетіла вниз.
@billie.on.tour
our girl needs a break #fyp #billieeilish #hmhastour♬ original sound - BILLIE ON TOUR
Після концерту виконавиця вийшла на зв'язок із фанами та показала травму, яку отримала внаслідок падіння. На нозі зірки з'явилася чимала гематома.
Нагадаємо, днями подібний інцидент трапився ще з однією зіркою. Співачка Олівія Родріґо провалилася під сцену під час концерту.
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