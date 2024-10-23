Біллі Айліш впала та отримала травму під час концерту - відео, фото

Біллі Айліш. Фото: instagram.com/billieeilish

Зі співачкою Біллі Айліш трапився конфуз на концерті в "Медісон Сквер Гарден" у Нью-Йорку. Зірка впала зі сходів просто під час виступу.

Відео з інцидентом "розлетілося" у TikTok.

Читайте також:

Біллі Айліш впала на концерті в Нью-Йорку

Виконавиця виступила в рамках свого туру Hit Me Hard and Soft. Біллі дала грандіозне шоу, але на завершення з нею сталася неприємна ситуація.

Співачка вже завершувала свій виступ та збиралася іти зі сцени. По дорозі Айліш перечепилася на сходах та полетіла вниз.

Після концерту виконавиця вийшла на зв'язок із фанами та показала травму, яку отримала внаслідок падіння. На нозі зірки з'явилася чимала гематома.

Біллі Айліш впала під час концерту. Фото: instagram.com/billieeilish

Нагадаємо, днями подібний інцидент трапився ще з однією зіркою. Співачка Олівія Родріґо провалилася під сцену під час концерту.

Також ми писали, що Емінем виступив на підтримку Камали Гарріс на виборах у США.