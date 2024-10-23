Билли Айлиш упала и получила травму во время концерта - видео, фото

Билли Айлиш. Фото: instagram.com/billieeilish

С певицей Билли Айлиш случился конфуз на концерте в "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке. Звезда упала с лестницы прямо во время выступления.

Видео с инцидентом "разлетелось" в TikTok.

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Исполнительница выступила в рамках своего тура Hit Me Hard and Soft. Билли дала грандиозное шоу, но в завершение с ней произошла неприятная ситуация.

Певица уже завершала свое выступление и собиралась уходить со сцены. По дороге Айлиш споткнулась на лестнице и полетела вниз.

После концерта исполнительница вышла на связь с фанами и показала травму, полученную в результате падения. На ноге звезды появилась большая гематома.

Билли Айлиш упала во время концерта. Фото: instagram.com/billieeilish

Напомним, на днях подобный инцидент произошел еще с одной звездой. Певица Оливия Родриго провалилась под сцену во время концерта.

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