Олівія Родріґо провалилась під сцену в Австралії

Американська співачка, акторка Олівія Родріґо. Фото: Instagram/oliviarodrigo

Американська співачка, акторка Олівія Родріґо опинилась в неприємній ситуації на своєму концерті в австралійському Мельбурні. Дворазова лауреатка премії "Ґреммі" провалилась під сцену.

Про це повідомляє Daily Mail.

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Олівія Родріґо провалилась під сцену

21-річна зірка проєктів Disney, а нині успішна музична виконавиця виступала перед приблизно 14 тисячами шанувальників на Rod Laver Arena у Мельбурні. Це було її четверте і останнє шоу в цьому австралійському місті.

В мережі завірусилося відео, на якому співачка енергійно йде по сцені, але в один момент повністю провалюється у технічне відділення під нею. Олівія намагалась руками триматися, втім вона повністю пішла під сцену. На щастя, цей простір був неглибоким. За декілька секунд вона не менш енергійно вилізла з-під сцени.

"О, Господи, кумедно вийшло. Зі мною все гаразд! Так іноді буває, що ти падаєш у яму на сцені, нічого страшного. То про що я говорила? Як настрій, Мельбурн?" — звернулася Олівія Родріґо до шанувальників.

Співачка, якій в лютому виповниться 22 роки, уникла серйозних травмувань. Тож чотири концерти (17, 18, 21 і 22 жовтня) на Qudos Bank Arena в Сіднеї пройдуть без змін.

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