Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Титулована лауреатка Ґреммі провалилася під сцену на своєму концерті — відео arrow

Титулована лауреатка Ґреммі провалилася під сцену на своєму концерті — відео

15 жовтня 2024 21:54
Віталій Ковальчук - Редактор
Олівія Родріґо провалилась під сцену в Австралії
Американська співачка, акторка Олівія Родріґо. Фото: Instagram/oliviarodrigo
Віталій Ковальчук - Редактор

Американська співачка, акторка Олівія Родріґо опинилась в неприємній ситуації на своєму концерті в австралійському Мельбурні. Дворазова лауреатка премії "Ґреммі" провалилась під сцену.

Про це повідомляє Daily Mail.

Читайте також:

Олівія Родріґо провалилась під сцену

21-річна зірка проєктів Disney, а нині успішна музична виконавиця виступала перед приблизно 14 тисячами шанувальників на Rod Laver Arena у Мельбурні. Це було її четверте і останнє шоу в цьому австралійському місті. 

В мережі завірусилося відео, на якому співачка енергійно йде по сцені, але в один момент повністю провалюється у технічне відділення під нею. Олівія намагалась руками триматися, втім вона повністю пішла під сцену. На щастя, цей простір був неглибоким. За декілька секунд вона не менш енергійно вилізла з-під сцени. 

"О, Господи, кумедно вийшло. Зі мною все гаразд! Так іноді буває, що ти падаєш у яму на сцені, нічого страшного. То про що я говорила? Як настрій, Мельбурн?" — звернулася Олівія Родріґо до шанувальників.

Співачка, якій в лютому виповниться 22 роки, уникла серйозних травмувань. Тож чотири концерти (17, 18, 21 і 22 жовтня) на Qudos Bank Arena в Сіднеї пройдуть без змін. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що в TikTok "залетіло" відео, в якому згадали американську співачку Бейонсе та гучну теорію змови. Також ми розповідали, що американська модель Гейлі Бібер не підпускає своїх батьків до їхнього з Джастіном Бібером первістка.

концерт Австралія закордонні зірки співачка інцидент

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

23:13 Експерт відповіла, навіщо КНДР відправила своїх військових на фронт

23:05 В Брюселі стартує зустріч міністрів оборони НАТО — деталі з місця подій

22:55 В Києві прогриміла серія вибухів

22:40 Вацко назвав п'ять гравців, які заслуговують грати у збірній України

22:39 Потужні вибухи у Харкові — в ОВА повідомили, що є влучання

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни - 80x80

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни

22:38 В Україні діятимуть нові правила ПДР — водіїв попередили про важливі зміни

22:33 З сокирами напали на працівників ТЦК — як суд покарав чоловіків

22:30 В Одесі винесли вирок ухилянту-рекордсмену — подробиці

22:18 В МВС оприлюднили шокуючі кадри понівеченого Торецьку

22:01 Військовий поїхав у відпустку та не повернувся — яке покарання загрожує

23:05 В Брюселі стартує зустріч міністрів оборони НАТО — деталі з місця подій

22:55 В Києві прогриміла серія вибухів

22:40 Вацко назвав п'ять гравців, які заслуговують грати у збірній України

22:39 Потужні вибухи у Харкові — в ОВА повідомили, що є влучання

22:38 В Україні діятимуть нові правила ПДР — водіїв попередили про важливі зміни

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни - 80x80

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни

22:33 З сокирами напали на працівників ТЦК — як суд покарав чоловіків

22:30 В Одесі винесли вирок ухилянту-рекордсмену — подробиці

22:18 В МВС оприлюднили шокуючі кадри понівеченого Торецьку

22:01 Військовий поїхав у відпустку та не повернувся — яке покарання загрожує

21:56 Довбик та Циганков завадили Жироні купити російського футболіста

Ексклюзив

19:43 Картопля по 30 лише початок — як зміняться ціни на продукти в Україні

Новина з фото

06:43 Вбивство чи самогубство — за яких обставин 65 років тому помер Степан Бандера

06:40 Ціни на алюміній продовжують рости — скільки коштують кольорові метали у жовтні

06:07 У НАТО по частинах та удари вглиб РФ — підсумки західного турне Зеленського

14 жовтня 2024
Ексклюзив

19:04 Тест ДНК не причина — чому не визнають батьківство загиблого військового

Новина з відео

12:36 В Україні створили перший фентезі-світ — хто ці герої та в чому їхня сила

06:16 В Україні зміниться ціна газу — як порахувати, скільки ви заплатите у 2025 році

12 жовтня 2024

06:16 У Києві змінились ціни на оренду — як у столиці зросла вартість житла у жовтні

11 жовтня 2024
Ексклюзив

22:22 Чому не обмінюють захисників Маріуполя — розбиралась "Наша Справа"

20:45 Одесити про вступ України до НАТО — які очікування

Text

23:13 Експерт відповіла, навіщо КНДР відправила своїх військових на фронт

Text

21:40 Експерт пояснила, чи варто очікувати війну між КНДР та Південною Кореєю

Text

20:05 Нардеп пояснив, як зросте ціна на електроенергію для громадян та підприємств

Text

20:01 Готовність до зими та новий рекрутинговий застосунок у Дії— головні новини

Text

19:25 Нардеп Мороз відповів, скільки відсотків теплової генерації має Україна

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни - 80x80

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни

Text

18:10 Представник ОП пояснив, які вимоги до мобілізації в Україні висувають США

Text

17:50 Можливий дзвінок Байдена у Кремль та війська КНДР в Україні — ефір Вечір.LIVE

Text

16:39 Нардепка Іонова назвала вимоги іноземних партнерів до України

Text

16:20 У Третій штурмовій заявили про провал процесу мобілізації

Text

15:57 Заступник командира 3-ї ОШБр Кудряшов пояснив, що змотивувало бійців після операції на Курщині

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:00 Росіянин з українським паспортом — куди зник сценарист "Кварталу" Валерій Жидков

9 жовтня 2024

17:29 Мобілізація чоловіків віком 50+ — що змінилося у жовтні

8 жовтня 2024

10:32 Зарплати військових знизяться у жовтні — чому і на скільки

7 жовтня 2024

07:50 Як помер Майкл Джексон — новий погляд після скандалу з P. Diddy

5 жовтня 2024

22:32 У Києві чутно вибухи — Кличко повідомив деталі

10 жовтня 2024

08:00 Одноразова грошова допомога у 6,6 тис. грн — хто зможе отримати

12 жовтня 2024

16:12 Штраф за відсутність військового квитка — яку суму стягують

9 жовтня 2024

11:03 З доплатами та преміями — стало відомо, скільки Садовий заробив за вересень

11 жовтня 2024

10:13 Понад 30 постраждалих та загиблі — у ДСНС показали наслідки ДТП біля Львова

14 жовтня 2024

19:10 Нардеп назвав кількість українців, які досі не оновили свої дані в ТЦК