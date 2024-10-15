Оливия Родриго провалилась под сцену в Австралии

Американская певица, актриса Оливия Родриго. Фото: Instagram/oliviarodrigo

Американская певица, актриса Оливия Родриго оказалась в неприятной ситуации на своем концерте в австралийском Мельбурне. Двухкратная лауреатка премии "Грэмми" провалилась под сцену.

Об этом сообщает Daily Mail.

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Оливия Родриго провалилась под сцену

21-летняя звезда проектов Disney, а ныне успешная музыкальная исполнительница выступала перед примерно 14 тысячами поклонников на Rod Laver Arena в Мельбурне. Это было ее четвертое и последнее шоу в этом австралийском городе.

В сети завирусилось видео, на котором певица энергично идет по сцене, но в одночасье полностью проваливается в техническое отделение под ней. Оливия пыталась руками держаться, но она полностью пошла под сцену. К счастью, это пространство было неглубоким. Через несколько секунд она не менее энергично вылезла из-под сцены.

"О, Господи, забавно получилось. Со мной все хорошо! Так иногда бывает, что ты падаешь в яму на сцене, ничего страшного. Так о чем я говорила? Как настроение, Мельбурн?" — обратилась Оливия Родриго к поклонникам.

Певица, которой в феврале исполнится 22 года, избежала серьезных травм. В итоге, четыре концерта (17, 18, 21 и 22 октября) на Qudos Bank Arena в Сиднее состоятся без изменений.

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