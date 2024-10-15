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В TikTok "залетіло" відео, в якому згадали Бейонсе та гучну теорію змови

15 жовтня 2024 08:14
Віталій Ковальчук - Редактор
В TikTok дякують Бейонсе, аби не потрапити в халепу
Співачка Бейонсе. Фото: Instagram/beyonce
Віталій Ковальчук - Редактор

На тлі розслідування щодо нібито численних домагань з боку американського репера P. Diddy та його вечірок, в мережі активно обговорюють теорію про співачку Бейонсе. Мовляв, її боялися конкуренти і тому дякували на багатьох преміях. Через це в мережі розлетілось одне відео. 

Воно з’явилось в TikTok користувачки платформи Джулії Арауджо.

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"Я дозволю тобі закінчити, але Бейонсе" — момент, який в попкультурі обговорюють ще з 2009 року. Тоді репер Каньє Вест перервав Тейлор Свіфт під час її виступу на церемонії вручення нагород MTV Video Music Awards. Він перевів увагу на Бейонсе, і, згідно з однією з теорій, врятував молоду співачку від розправи. 

Після цього дружині Jay-Z дякували чи не всі знаменитості, які перемагали Бейонсе в тій чи іншій номінації різних премій. Серед них, наприклад, була й титулована Адель. То ж тепер в TikTok набирають популярності відео, в яких користувачі мережі дякують Бейонсе за все, аби "не нарватися" на проблеми. 

Джулія Арауджо, наприклад, подякувала Бейонсе у своєму резюме для роботи. Креативне відео набрало понад 34 млн переглядів та майже шість млн лайків. За хештегом #sheknows вже понад 190 тисяч відео.

Нагадаємо, раніше ми писали, що усміхнена Бейонсе вийшла у світ з чоловіком Jay-Z на тлі скандалу з P. Diddy. Також ми розповідали, що на тлі скандалу з P. Diddy Бейонсе хоче підкорити "Ґреммі" в новій категорії.

соцмережі TikTok відео Бейонсе закордонні зірки

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