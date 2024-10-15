В TikTok благодарят Бейонсе, чтобы не попасть в беду

Певица Бейонсе. Фото: Instagram/beyonce

На фоне расследования относительно якобы многочисленных притязаний со стороны американского рэпера P. Diddy и его вечеринок, в сети активно обсуждают теорию о певице Бейонсе. Мол, ее боялись конкуренты и потому благодарили на многих премиях. Из-за этого в сети разлетелось одно видео.

Оно появилось ву TikTok пользовательницы платформы Джулии Арауджо.

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"Я позволю тебе закончить, но Бейонсе" — момент, который в поп-культуре обсуждают еще с 2009 года. Тогда репер Канье Уэст прервал Тейлор Свифт во время ее выступления на церемонии вручения наград MTV Video Music Awards. Он перевел внимание на Бейонсе, и согласно одной из теорий спас молодую певицу от расправы.

После этого жене Jay-Z благодарили едва ли не все знаменитости, побеждавшие Бейонсе в той или иной номинации разных премий. Среди них, например, была и титулованная Адель. Теперь же в TikTok набирают популярность видео, в которых пользователи сети благодарят Бейонсе за все, чтобы "не нарваться" на проблемы.

Джулия Арауджо, например, поблагодарила Бейонсе в своем резюме для работы. Креативное видео набрало более 34 млн просмотров и около шести миллионов лайков. По хештегу #sheknows уже более 190 тысяч видео.

Напомним, ранее мы писали, что улыбающаяся Бейонсе вышла в свет с мужем Jay-Z на фоне скандала с P. Diddy. Также мы рассказывали, что на фоне скандала с P. Diddy Бейонсе хочет покорить "Грэмми" в новой категории.