Бейонсе та Jay-Z продовжують жити щасливо на тлі скандалу навколо їхнього друга P. Diddy

Американська співачка Бейонсе. Фото: instagram.com/beyonce

Співачка Бейонсе разом зі своїм чоловіком репером Jay-Z показалась на людях. Це перший вихід після скандалу з арештом їхнього спільного друга та музичного продюсера P. Diddy.

Світлини зірка виклала в Instagram.

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Бейонсе, як завжди, з'явилась на публіці у пристрасному образі. Вона вдягнула сукню-піджак з глибоким декольте та пальтом в принт. Поруч з нею в більш стриманому костюмі позував її чоловік Jay-Z.

Парочка приїхала на кінні перегони і добряче повеселилась. Відчуття, немов вони взагалі не турбуються про кримінальну справу проти їхнього товариша і власну репутацію. Теорії змови не наклали на їхні красиві обличчя ні тіні суму.

Бейонсе розважається з Jay-Z. Фото: instagram/beyonce

Нагадаємо, ми розповідали про теорію змови щодо вбивств зірок, в якій бере участь Бейонсе, Jay-Z та P. Diddy. Також адвокати заарештованого репера вже тричі намагалися домогтись, щоб його випустили під заставу.