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Як померла Алія Дана Гоутон — подробиці авіакатастрофи "пасії" чоловіка Бейонсе

9 жовтня 2024 08:14
Валерія Соколенко - Редактор
Як померла Алія Дана Гоутон — подробиці та до чого тут Бейонсе
Американська співачка Алія Дана Гоутон. Фото: instagram/aaliya
Валерія Соколенко - Редактор

Легендарна співачка Алія трагічно загинула в авіакатастрофі на Багамах. Втім, у мережі шириться теорія, немов арештований репер P. Diddy, її прихильник Jay-Z та співачка Бейонсе причетні до смерті зірки.

Редакція Новини.LIVE ділиться деталями. 

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Як померла легендарна Алія?

Співачка стала новим феноменом музики R&B та сколихнула культуру 90-х. Алія розпочала кар'єру в 11 років, коли виступала зі своєю тіткою Гледіс Найт у Лас-Вегасі. Свій перший альбом Age Ain't Nothing But a Number випустила у 1994 році. Згодом отримала за нього престижні нагороди — на American Music Awards, Billboard Music Awards і Soul Train Awards як найкращий новий виконавець.

Другий альбом співачки One in a Million двічі став платиновим, а третій — посів "срібне" місце в рейтингу Billboard. Зірці пророкували успішне майбутнє, та цього не сталося. 

Алія Дана Гоутон
Співачка Алія. Фото: instagram/aaliya

Алія загинула в авіакатастрофі на Багамах після зйомок свого кліпу Rock the Boat 25 серпня 2001 року.

За даними MTV News, літак вибухнув від удару і розбився невдовзі після зльоту. На борту перебували 9 пасажирів, і всі загинули. Співачка померла від важких опіків та сильного удару головою. Разом із нею летіли — друг Кейт Воллес, візажист  Крістофер Мальдонадо, охоронець  Скотт Галлін, стиліст Ерік Форман, представники Blackground Records — Дуглас Крац  та  Джина Сміт. Пілот також не вижив.

Літак, в якому розбилась Алія
Алія загинула в авіакатастрофі. Фото: AP 

Слідчі з'ясували, що маса літака була значно перевищена і небезпечна для польоту. Також пілот Луїс не мав дозволу керувати авіалайнером. Напередодні трагедії, за 12 днів, його звинуватили у зберіганні кокаїну у Флориді, втім він все заперечував. Розтин показав, що під час польоту в його крові були і наркотики, і алкоголь.

Алія загинула зі своєю командою в літаку
Ніхто не вижив в літаку Алії. Фото: AP

Алія померла через Jay-Z та Бейонсе?

У мережі шириться теорія, немов музичний продюсер P. Diddy, репер Jay-Z та співачка Бейонс влаштували авіакатастрофу. Йдеться про змову заради успіху Бейонсе. Немов у такий спосіб їй "розчистили шлях". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Aaliyah Haughton (@aaliyah)

Водночас підозрюють, немов Алія таємно зустрічалася з Jay-Z. Тому також розглядають теорію ревнощів, адже практично відразу після смерті "королеви R&B" репер почав зустрічатися з Бейонсе і врешті вони одружились.

Якими були останні слова Алії?

Для видання The Real бойфренд співачки Деймон Деш розповів, що Алія сказала йому наостанок. Вони розмовляли перед її вильотом на тому літаку. 

"Вона сказала: "Мені не подобається цей літак". Я подумав: "Не зациклюйся на цьому". Вона сказала: "Знаєш, я маю це зробити", — розповів Деш.

З ким зустрічалась Алія?

Співачка ніколи не виходила заміж, однак неодноразово закохувалась.

У 15 років зустрічалася зі співаком Р.Келлі, якому тоді було 27 років. Вони вирішили одружитись, і чоловік за 500 доларів підробив її паспорт, змінивши вік на повнолітній. Однак їхній шлюб був розірваний батьками. Нині Р.Келлі засуджений на 30 років перебування у в'язниці за рекет і секс-торгівлю.

@_entertain_me

The King has fallen…With all Evidnece stacked up against R Kelly, he’s still claimimg innocence #rkelly #rkellytrial #crimeandinvestigation #SA #fyp #trending #celebrity #viral #documentary

♬ Suspense, horror, piano and music box - takaya

 

Зірці приписували чимало романів із відомими зірками. Втім, найбільш тривалий був зі співзасновником музичного лейбла Roc-A-Fella Деймоном Дешем, який він створив разом з уже згаданим Jay-Z. Після смерті Алії Деймон заявив, що хотів би, щоб вона стала його дружиною.

"Вона була найкращою людиною, яку я коли-небудь знав… Я ніколи в житті не зустрічав таку людину, як вона. Ми безперечно збиралися одружитися. Вона була єдиною — вона безперечно була єдиною для мене. Це не була офіційна пропозиція, ми тільки говорили про це, розумієте?" — сказав він.

Нагадаємо, у мережі шириться інтерв'ю заарештованого репера, в якому він натякає на насильство над жінками. Стало відомо, в яких умовах тримають P. Diddy, якого підозрюють у сутенерстві та рекеті.

Також ми розповідали, як помер Майкл Джексон та до чого тут скандальний репер. Окрім того, P. Diddy підозрюють у розтлінні Джастіна Бібера. Сам молодий артист та репер Каньє Вест неодноразово натякали на це в своїй творчості.

вбивство авіакатастрофа Бейонсе Голлівуд Jay-Z P. Diddy

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