P. Diddy підозрюють у розбещенні юного Джастіна Бібера — відео

Американський репер P. Diddy та співак Джастін Бібер. Фото: instagram/usweekly

Заарештованого репера P. Diddy підозрюють у розбещенні співака Джастін Бібера. У мережі шириться теорія, що музичний продюсер використовував його, коли був наставником.

Редакція Новини.LIVE розповідає жахливі подробиці.

Читайте також:

P. Diddy розбещував юного Джастіна Бібера?

Після арешту американського музичного продюсера і репера P. Diddy у мережі почали з'явились різноманітні теорії змов. Одна з них стосується співака Джастіна Бібера. Користувачі соцмереж вважають, що підозрюваний у сексуальному насильстві та сутенерстві вчиняв злочини і щодо свого протеже.

Юний Джастін Бібер з P. Diddy. Фото: instagram/stazyii

Джастін Бібер здобув популярність у 15-річному віці. Під крило зовсім юного артиста взяв тоді вже прогресивний продюсер P. Diddy. Він не просто допомагав хлопчику будувати кар'єру, а й робив на цьому шоу. Залишився з ним на 48 годин. Напередодні подарував дорогу автівку. У мережі вважають, що тоді і почалось насилля над Бібером.

Відразу після цих двох днів наодинці вже з дорослим чоловіком та його друзями у мережі з'явилось відео, на якому юному Біберу дуже погано. Він перебуває в алкогольному чи наркотичному сп'янінні.

Надалі артист зростає в компанії музичного продюсера і, як пізніше в інтерв'ю розповість, нікому не побажає такого дитинства. Він неодноразово вказує, що бачив забагато і був сильно травмований. Після сотні гучних вечірок, оголення, скандалів та інших інцидентів Бібер відчуває себе пригнічено.

Джастін Бібер на вечірці з P. Diddy. Фото: instagram/stazyii

Користувачі соцмереж також помітили, що на одному з шоу Джастін Бібер у 17-річному віці поводиться дивно. Він дуже переживає, коли ведуча тягнеться до його коліна і навіть сіпається.

Не менш жахливо себе відчував співак і під час чергового нагородження, коли одна з ведучих вирішила його поцілувати і досить відверто щипнути за сідниці. Співак був здивований, засмучений і навіть заявив про свої почуття.

"Я відчуваю себе зґвалтованим", — сказав тоді співак, але публіка сприйняла це як жарт.

Найбільш переконливим доказом того, що Джастін Бібер потерпав від спілкування з P. Diddy та його оточення — це вихід пісні та кліпу Yummy. У ній артист розповідає про те, що йому було важко дорослішати, переживати підлітковий вік серед зірок і він не побажає такого нікому.

У мережі вважають, що фраза You got that yummy співзвучна з You got the young me. Тобто він каже, що його могли "придбати молодим". Також ми бачимо натяки і на "білі вечірки". Бібер заходить в ресторан через чорний хід, всередині грають підлітки-музиканти, а за столами сидять старці, які немов "купують" цю розвагу.

Найголовнішою підказкою стає блакитний торт, який уособлює педофілію. А на тарілці після трапези залишається лише фото Джастіна в підлітковому віці.

Кліп Yummy Джастіна Бібера. Фото: скриншот

Водночас найкрасномовніше говорить бекстейдж створення цього кліпу. На відео помітно, наскільки Біберу важко даються зйомки, він страждає, плаче і закривається у собі. Він ментально зруйнований і сумний, що контрастує з настроями у музичному ролику. Також артист дуже обурений, коли на шоу з нього кепкує ведучий.

Прихильники Джастіна Бібера та теорії змови вважають, що співак знав про всю злочинну діяльність P. Diddy, у якій його звинувачують. Він просто не міг розповісти поліції, адже став заручником системи, яка зламала його психіку. На світлинах з "білих вечірок" заарештованого продюсера можна помітити, як некомфортно себе відчуває Бібер.

Нагадаємо, що під час обшуку маєтку P. Diddy поліція знайшла вогнепальну зброю, наркотики та тисячі пляшок лубрикантів і дитячої олії. Також артисти Каньє Вест та Джастін Бібер багато років натякали на злочини P. Diddy.

Водночас у мережі P. Diddy та Бейонсе підозрюють у вбивстві Майкла Джексона та ще двох співачок. Також у відомих серіалах знайшли посилання на злочини репера.

Нещодавно на P. Diddy подали позови ще 120 людей, серед них є і зовсім маленька дитина.