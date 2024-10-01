Скандал з Diddy — які зірки причетні до смерті Майкла Джексона

Репер P.Diddy. Фото: Reuters

Після арешту репера P.Diddy у TikTok стала вірусною теорія змови, пов'язана з хітом репера Джей Коула 2013 року She Knows. Користувачі стверджують, що композиція натякає на те, що P.Diddy допомагав Бейонсе позбуватися конкурентів.

Детальніше про цю теорію змови розкажуть Новини.LIVE.

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Про що розповідає пісня She Knows

Теорія припускає, що назва пісні Джей Коула She Knows є тонким натяком на справжнє прізвище Бейонсе "Ноулз".

Згідно з конспірологією, Джей Коул звинувачує P.Diddy та чоловіка Бейонсе Jay-Z у злочинах. Фанати зосередилися на конкретній частині пісні, в якій йдеться про смерть конкурентів Бейонсе Aaliyah, Left Eye і Майкла Джексона.

"Єдина погана річ у зірках — це те, що вони згорають. Спочивай з миром, Алія. Спочивай з миром, Ліве Око. Майкл Джексон, я побачу тебе. Як тільки помру", — йдеться в рядках композиції.

Деякі слухачі зараз інтерпретують цей рядок як загадковий натяк на те, що Бейонсе, P.Diddy та Jay-Z причетні до смерті цих культових артистів.

29 вересня DJ Akademiks у соцмережі X повідомив про те, що Roc Nation, лейбл Jay-Z, який підписав контракт з Джей Коулом у 2009 році, нібито випустив повідомлення про видалення пісні She Knows після того, як ця теорія змови стала вірусною в TikTok.

Раніше співачка Дженніфер Лопес була стурбована арештом її колишнього хлопця P.Diddy. Також ми показували відео, на якому репер лупцював свою дівчину в коридорі готелю.