Скандал з Diddy — які зірки причетні до смерті Майкла Джексона

P. Diddy причетний до смерті Майкла Джексона — мережею шириться теорія змови
Після арешту репера P.Diddy у TikTok стала вірусною теорія змови, пов'язана з хітом репера Джей Коула 2013 року She Knows. Користувачі стверджують, що композиція натякає на те, що P.Diddy допомагав Бейонсе позбуватися конкурентів.
Детальніше про цю теорію змови розкажуть Новини.LIVE.
Про що розповідає пісня She Knows
Теорія припускає, що назва пісні Джей Коула She Knows є тонким натяком на справжнє прізвище Бейонсе "Ноулз".
Згідно з конспірологією, Джей Коул звинувачує P.Diddy та чоловіка Бейонсе Jay-Z у злочинах. Фанати зосередилися на конкретній частині пісні, в якій йдеться про смерть конкурентів Бейонсе Aaliyah, Left Eye і Майкла Джексона.
"Єдина погана річ у зірках — це те, що вони згорають. Спочивай з миром, Алія. Спочивай з миром, Ліве Око. Майкл Джексон, я побачу тебе. Як тільки помру", — йдеться в рядках композиції.
Деякі слухачі зараз інтерпретують цей рядок як загадковий натяк на те, що Бейонсе, P.Diddy та Jay-Z причетні до смерті цих культових артистів.
29 вересня DJ Akademiks у соцмережі X повідомив про те, що Roc Nation, лейбл Jay-Z, який підписав контракт з Джей Коулом у 2009 році, нібито випустив повідомлення про видалення пісні She Knows після того, як ця теорія змови стала вірусною в TikTok.
Раніше співачка Дженніфер Лопес була стурбована арештом її колишнього хлопця P.Diddy. Також ми показували відео, на якому репер лупцював свою дівчину в коридорі готелю.
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