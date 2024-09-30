Репера P.Diddy перевели у слідчий ізолятор

Репер P.Diddi. Фото: Reuters

Відомого американського репера P. Diddy (справжнє ім'я — Шон Комбз) перевели з камери "самогубців" у слідчий ізолятор. Його утримуватимуть там під вартою до судового засідання, що відбудеться на початку жовтня.

Про це повідомляють джерела видання PEOPLE.

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Джерело в правоохоронних органах повідомило, що 54-річний музичний магнат більше "не перебуває під загрозою самогубства".

Джерело також повідомило, що у слідчому ізоляторі Комбса відвідала сім'я.

"Він зосереджений на своєму захисті і готується до суду", — заявив адвокат репера.

Нагадаємо, після арешту Комбса помістили під особливий нагляд з метою запобігання самогубству, оскільки він перебував у шоковому стані і його психічний стан був нестабільним.

24 вересня джерела також повідомили, що Комбс перебуває під вартою в Бруклінської в'язниці, де утримуються 1600 ув'язнених.

Обвинувальний акт проти Комбса ґрунтується на звинуваченнях у тому, що він примушував жертв до "ретельно продуманих та постановочних сексуальних перформансів". Репер не визнає себе винним.

Репера P.Diddi перевели у слідчий ізолятор. Фото: Reuters

Згідно з обвинувальним актом, жінок нібито примушували до участі в секс-праці з чоловіками, іноді протягом кількох днів. Комбса також звинувачують у тому, що він використовував наркотики, такі як кокаїн, кетамін і оксикодон, щоб залякати своїх жертв та змусити їх робити усе, що він захоче.

Як зазначено в обвинувальному висновку, ці "збочення" іноді знімалися на камеру без відома жертв. В березні цього року під час обшуків у будинках Комбса в Лос-Анджелесі та Маямі федеральні слідчі вилучили три гвинтівки AR-15 і 1000 пляшок дитячої олії.

Раніше співачка Дженніфер Лопес стурбована арештом її колишнього хлопця P.Diddy. Також ми показували відео, на якому репер лупцював свою дівчину в коридорі готелю.