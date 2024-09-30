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Арестованный рэпер P.Diddi был переведен из камеры усиленного надзора — что известно

30 сентября 2024 23:30
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Репера P.Diddy перевели в следственный изолятор
Рэпер P.Diddi. Фото: Reuters
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Известного американского рэпера P. Diddy (настоящее имя — Шон Комбз) перевели из камеры "самоубийц" в следственный изолятор. Его будут содержать под стражей до судебного заседания, которое состоится в начале октября.

Об этом сообщают источники издания PEOPLE.

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Источник в правоохранительных органах сообщил, что 54-летний музыкальный магнат больше "не находится под угрозой самоубийства".

Источник также сообщил, что в следственном изоляторе Комбса посетила семья.

"Он сосредоточен на своей защите и готовится к суду", — заявил адвокат рэпера.

Напомним, после ареста Комбса поместили под особое наблюдение с целью предотвращения самоубийства, поскольку он находился в шоковом состоянии и его психическое состояние было нестабильным.

24 сентября источники также сообщили, что Комбс находится под стражей в Бруклинской тюрьме, где содержатся 1600 заключенных.

Обвинительный акт против Комбса основывается на обвинениях в том, что он принуждал жертв к "тщательно продуманным и постановочным сексуальным перформансам". Рэпер не признает себя виновным.

Правоохранители перевели рэпера P.Diddi в обычную камеру тюрьмы
Репера P.Diddi перевели в следственный изолятор. Фото: Reuters

Согласно обвинительному акту, женщин якобы принуждали к участию в секс-работе с мужчинами, иногда в течение нескольких дней. Комбс также обвиняется в том, что он использовал наркотики, такие как кокаин, кетамин и оксикодон, чтобы запугать своих жертв и заставить их делать все, что он захочет.

Как отмечается в обвинительном заключении, эти "извращения" иногда снимались на камеру без ведома жертв. В марте этого года во время обысков в домах Комбса в Лос-Анджелесе и Майами федеральные следователи изъяли три винтовки AR-15 и 1000 бутылок детского масла.

Ранее певица Дженнифер Лопес озабочена арестом ее бывшего парня P.Diddy. Также мы показывали видео, на котором рэпер избивал свою девушку в коридоре отеля.

скандал тюрьма полиция Голливуд зарубежные звезды P.Diddy

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