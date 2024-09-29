50 Cent работает над фильмом о рэппера P.Diddi

50 Cent работает над документальным фильмом о скандале с рэпером P.Diddi
Документальный фильм 50 Cent об арестованном рэпере P.Diddi официально находится в работе на Netflix. Дата выхода пока неизвестна.
Об этом сообщает People.
Документальный фильм о рэпере P.Diddi
В среду, 25 сентября, представитель рэпера 50 Cent Кертис Джексон подтвердил съемки фильма.
"Это история со значительным влиянием на людей. Это сложный рассказ, охватывающий десятилетие, а не только заголовки или клипы, которые мы видели до сих пор", — рассказал режиссер Александрия Стэплтон.
"Мы остаемся непоколебимыми в своем стремлении дать голос тем, кто не имеет голоса. Хотя обвинения вызывают беспокойство, мы призываем всех помнить, что история рэпера P.Diddi не является полной историей хип-хопа и его культуры. Мы стремимся, чтобы отдельные действия не омрачали более широкий вклад в культуру", — говорится в заявлении съемочной команды.
Netflix заказал проект в начале этого года, однако дата премьеры еще не определена.
Рэпер 50 Cent никогда не стеснялся критиковать P.Diddi. Он рассказал, что никогда не посещал вечеринки скандального рэпера, которые стали предметом федерального расследования.
Напомним, рэпера P.Diddi арестовали в гостинице на Манхэттене и обвинили в торговле людьми, рэкете и сексуальном насилии в отношении несовершеннолетних.
В настоящее время он находится в столичной тюрьме Бруклина.
Ранее певица Дженнифер Лопес озабочена арестом ее бывшего парня P.Diddy. Также мы показывали видео, на котором рэпер избивал свою девушку в коридоре отеля.
Читайте Новини.LIVE!