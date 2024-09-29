50 Cent работает над фильмом о рэппера P.Diddi

Рэпер P.Diddi. Фото: Reuters

Документальный фильм 50 Cent об арестованном рэпере P.Diddi официально находится в работе на Netflix. Дата выхода пока неизвестна.

Об этом сообщает People.

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Документальный фильм о рэпере P.Diddi

В среду, 25 сентября, представитель рэпера 50 Cent Кертис Джексон подтвердил съемки фильма.

"Это история со значительным влиянием на людей. Это сложный рассказ, охватывающий десятилетие, а не только заголовки или клипы, которые мы видели до сих пор", — рассказал режиссер Александрия Стэплтон.

"Мы остаемся непоколебимыми в своем стремлении дать голос тем, кто не имеет голоса. Хотя обвинения вызывают беспокойство, мы призываем всех помнить, что история рэпера P.Diddi не является полной историей хип-хопа и его культуры. Мы стремимся, чтобы отдельные действия не омрачали более широкий вклад в культуру", — говорится в заявлении съемочной команды.

Netflix заказал проект в начале этого года, однако дата премьеры еще не определена.

Про рэпера P.Diddi снимут фильм. Фото: Reuters

Рэпер 50 Cent никогда не стеснялся критиковать P.Diddi. Он рассказал, что никогда не посещал вечеринки скандального рэпера, которые стали предметом федерального расследования.

Напомним, рэпера P.Diddi арестовали в гостинице на Манхэттене и обвинили в торговле людьми, рэкете и сексуальном насилии в отношении несовершеннолетних.

В настоящее время он находится в столичной тюрьме Бруклина.

Ранее певица Дженнифер Лопес озабочена арестом ее бывшего парня P.Diddy. Также мы показывали видео, на котором рэпер избивал свою девушку в коридоре отеля.