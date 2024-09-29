P.Diddi у центрі скандалу — "білі вечірки", рекет та дитяча олія в будинку репера

Американський репер та продюсер P.Diddy. Фото: reuters

Скандал навколо заарештованого репера P.Diddi набирає обертів. Репера звинувачують у рекеті та сексуальному насильстві. Його колись вишукані "білі вечірки", на які мріяли потрапити всі світові зірки, виявились добре прихованими борделями. А в "схему" потрапили вершки Голлівуду, які стали заручниками власних пристрастей.

Редакція Новини.LIVE розповідає всі спекотні подробиці американського скандалу.

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У США розгорівся масштабний секс-скандал. Всі розмовляють про "білі вечірки", які влаштовував протягом кількох десятиліть репер P.Diddy. Його справжнє ім'я — Шон Комбс. Зірку вважають "лідером світу хіп-хопу" та дуже впливовим музичним продюсером, адже статки артиста становлять понад 90 мільйонів доларів.

Поліція провела обшуки у двох його маєтках ще в березні. Про це писало видання Associated Press. Обшукам передували позови проти P.Diddy, в якому його колишні звинувачують у статевому насильстві.

Арештували репера 16 вересня. Йому відмовили у виході під заставу та висунули вагомі звинувачення — сутенерство, зґвалтування, сексуальна експлуатація, рекет та перевезення людей з метою залучення до проституції.

Оголенні дівчата на вечірках P.Diddy. Фото: instagram.com/legends.inc

Прокурор вважає, що P.Diddy створив злочинну мережу і перевозив жінок та чоловіків, зайнятих у секс-індустрії, через кордони американських штатів. Зокрема, репер шантажував своїх жертв інтимними відео. Серед них і відомі селебріті — наприклад, його учень Джастін Бібер, який у 2000-х працював з ним.

Джастін Бібер на сцені з репером P.Diddy. Фото: instagram.com/legends.inc

Що знайшли у маєтках P.Diddy?

Прокурори заявляють, що репер організовував сексуальні перформанси, під час яких накачував жертв наркотиками й примушував їх до тривалих статевих актів з секс-працівниками.

"Білі вечірки" у маєтку P.Diddy. Фото: instagram.com/legends.inc

Під час обшуку ФБР знайшло наркотики, зброю, близько тисячі пляшок дитячої олійки та лубрикантів. Водночас адвокат репера намагався виправдатися. Про це писали журналісти CNN.

"Я не можу уявити, що це тисячі. І я не зовсім впевнений, що дитяча олійка має до цього відношення, одна пляшка дитячої олії проходить довгий шлях. Я не знаю, навіщо вам тисяча. Я маю на увазі, що у нього великий будинок. Він купує оптом. Я думаю, що у них є Costco (мережа магазинів в Америці, де зазвичай купують товари великими партіями – ред.) в кожному місці, де є його будинок", — заявляв адвокат репера.

Обшуки в маєтку репера P.Diddy. Фото: instagram/clouded.culture

Однак, він явно збрехав. Директор Costco публічно заявив, що P.Diddy ніколи не купував у них дитячу олійку. Водночас у мережі шириться теорія, що цей косметологічний засіб використовували для організації масштабних статевих актів.

Тисячі літрів дитячої олії в маєтку репера P.Diddy. Фото: instagram/clouded.culture

"Білі вечірки" P.Diddi — зіркові оргії чи крок до успіху?

Репер P.Diddi протягом останніх двадцяти років постійно влаштовував закриті вечірки для американських селебріті. Потрапити у "закрите товариство" було мрією практично усіх молодих артистів.

"Білі вечірки", які організовував P.Diddy. Фото: instagram.com/legends.inc

Серед гостей P.Diddi завжди були вершки суспільства — співачки Джей Ло та Бейонсе, репер Каньє Вест, родина теледів Кардаш'ян, актор Леонардо Ді Капріо, модель Наомі Кемпбелл і це лише кілька імен з тисячі.

Леонардо Ді Капріо полюбляв вечірки P.Diddy. Фото: instagram.com/legends.inc

Обов'язковий дрескод — вбрання білого кольору. За даними Daily Mail, на гуляння запрошували й молодих дівчат та парубків, які виконували спецзавдання.

"Постійні гості були одягнені в дороге взуття від Jimmy Choo, сукні Alaia або Gucci, і подібні речі. Але ці дівчата були лише в купальниках та дешевому взутті. Для мене було очевидно, що це повії, і далеко не висококласні, які працювали в готелі Беверлі-Гіллз. Вони були надто юні — деяким було близько 15 років. Я не можу сказати точно про їх вік, оскільки всі були з макіяжем", – розсекретило джерело.

Зірки на вечірках P.Diddy. Фото: instagram.com/legends.inc

Дівчата та парубки вільно веселились, поки хтось з багатіїв або зірок не постукає по їхньому плечу. Після ночі в кімнатах для відпочинку, вони ховались у прихованій частині маєтку. Розслідування триває, поліція вважає, що P.Diddy — не єдиний фігурант цієї справи.

Джей Ло з P.Diddy. Фото: instagram.com/legends.inc

Нагадаємо, співачка Дженніфер Лопес стурбована арештом її колишнього хлопця P.Diddy. Також ми показували відео, на якому репер лупцював свою дівчину в коридорі готелю.