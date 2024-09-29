Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Білі вечірки, рекет та дитяча олія у будинку — все про скандал з репером P.Diddi arrow

Білі вечірки, рекет та дитяча олія у будинку — все про скандал з репером P.Diddi

29 вересня 2024 08:00
Валерія Соколенко - Редактор
P.Diddi у центрі скандалу — "білі вечірки", рекет та дитяча олія в будинку репера
Американський репер та продюсер P.Diddy. Фото: reuters
Валерія Соколенко - Редактор

Скандал навколо заарештованого репера P.Diddi набирає обертів. Репера звинувачують у рекеті та сексуальному насильстві. Його колись вишукані "білі вечірки", на які мріяли потрапити всі світові зірки, виявились добре прихованими борделями. А в "схему" потрапили вершки Голлівуду, які стали заручниками власних пристрастей. 

Редакція Новини.LIVE розповідає всі спекотні подробиці американського скандалу.

Читайте також:

Репера P.Diddi звинувачують у рекеті та підозрюють у педофілії

У США розгорівся масштабний секс-скандал. Всі розмовляють про "білі вечірки", які влаштовував протягом кількох десятиліть репер P.Diddy. Його справжнє ім'я — Шон Комбс. Зірку вважають "лідером світу хіп-хопу" та дуже впливовим музичним продюсером, адже статки артиста становлять понад 90 мільйонів доларів.

Поліція провела обшуки у двох його маєтках ще в березні. Про це писало видання Associated Press. Обшукам передували позови проти P.Diddy, в якому його колишні звинувачують у статевому насильстві. 

Арештували репера 16 вересня. Йому відмовили у виході під заставу та висунули вагомі звинувачення — сутенерство, зґвалтування, сексуальна експлуатація, рекет та перевезення людей з метою залучення до проституції.

Оголенні дівчата на вечірках P.Diddy. Фото: instagram.com/legends.inc
Оголенні дівчата на вечірках P.Diddy. Фото: instagram.com/legends.inc

Прокурор вважає, що P.Diddy створив злочинну мережу і перевозив жінок та чоловіків, зайнятих у секс-індустрії, через кордони американських штатів. Зокрема, репер шантажував своїх жертв інтимними відео. Серед них і відомі селебріті — наприклад, його учень Джастін Бібер, який у 2000-х працював з ним.

Джастін Бібер на сцені з репером P.Diddy. Фото: instagram.com/legends.inc
Джастін Бібер на сцені з репером P.Diddy. Фото: instagram.com/legends.inc

Що знайшли у маєтках P.Diddy?

Прокурори заявляють, що репер організовував сексуальні перформанси, під час яких накачував жертв наркотиками й примушував їх до тривалих статевих актів з секс-працівниками.

"Білі вечірки" у маєтку P.Diddy. Фото: instagram.com/legends.inc
"Білі вечірки" у маєтку P.Diddy. Фото: instagram.com/legends.inc

Під час обшуку ФБР знайшло наркотики, зброю, близько тисячі пляшок дитячої олійки та лубрикантів. Водночас адвокат репера намагався виправдатися. Про це писали журналісти CNN.

"Я не можу уявити, що це тисячі. І я не зовсім впевнений, що дитяча олійка має до цього відношення, одна пляшка дитячої олії проходить довгий шлях. Я не знаю, навіщо вам тисяча. Я маю на увазі, що у нього великий будинок. Він купує оптом. Я думаю, що у них є Costco (мережа магазинів в Америці, де зазвичай купують товари великими партіями – ред.) в кожному місці, де є його будинок", — заявляв адвокат репера.

Обшуки в маєтку репера P.Diddy. Фото: instagram/clouded.culture
Обшуки в маєтку репера P.Diddy. Фото: instagram/clouded.culture

Однак, він явно збрехав. Директор Costco публічно заявив, що P.Diddy ніколи не купував у них дитячу олійку. Водночас у мережі шириться теорія, що цей косметологічний засіб використовували для організації масштабних статевих актів.

Тисячі літрів дитячої олії в маєтку репера P.Diddy. Фото: instagram/clouded.culture
Тисячі літрів дитячої олії в маєтку репера P.Diddy. Фото: instagram/clouded.culture

"Білі вечірки" P.Diddi — зіркові оргії чи крок до успіху?

Репер P.Diddi протягом останніх двадцяти років постійно влаштовував закриті вечірки для американських селебріті. Потрапити у "закрите товариство" було мрією практично усіх молодих артистів.

"Білі вечірки", які організовував P.Diddy. Фото: instagram.com/legends.inc
"Білі вечірки", які організовував P.Diddy. Фото: instagram.com/legends.inc

Серед гостей P.Diddi завжди були вершки суспільства — співачки Джей Ло та Бейонсе, репер Каньє Вест, родина теледів Кардаш'ян, актор Леонардо Ді Капріо, модель Наомі Кемпбелл і це лише кілька імен з тисячі. 

Леонардо Ді Капріо полюбляв вечірки P.Diddy. Фото: instagram.com/legends.inc
Леонардо Ді Капріо полюбляв вечірки P.Diddy. Фото: instagram.com/legends.inc

Обов'язковий дрескод — вбрання білого кольору. За даними Daily Mail, на гуляння запрошували й молодих дівчат та парубків, які виконували спецзавдання.

"Постійні гості були одягнені в дороге взуття від Jimmy Choo, сукні Alaia або Gucci, і подібні речі. Але ці дівчата були лише в купальниках та дешевому взутті. Для мене було очевидно, що це повії, і далеко не висококласні, які працювали в готелі Беверлі-Гіллз. Вони були надто юні — деяким було близько 15 років. Я не можу сказати точно про їх вік, оскільки всі були з макіяжем", – розсекретило джерело.

Зірки на вечірках P.Diddy. Фото: instagram.com/legends.inc
Зірки на вечірках P.Diddy. Фото: instagram.com/legends.inc

Дівчата та парубки вільно веселились, поки хтось з багатіїв або зірок не постукає по їхньому плечу. Після ночі в кімнатах для відпочинку, вони ховались у прихованій частині маєтку. Розслідування триває, поліція вважає, що P.Diddy — не єдиний фігурант цієї справи.

Джей Ло з P.Diddy. Фото: instagram.com/legends.inc
Джей Ло з P.Diddy. Фото: instagram.com/legends.inc

Нагадаємо, співачка Дженніфер Лопес стурбована арештом її колишнього хлопця P.Diddy. Також ми показували відео, на якому репер лупцював свою дівчину в коридорі готелю.

США секс-скандал Дженіфер Лопес Джастін Бібер P.Diddy

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

08:12 На Волині працівниця ТЦК вимагала гроші за бронювання — яке покарання обрав суд

07:50 В Одесі військовий з Криму носив із собою холодну зброю — що вирішив суд

07:45 Українець Михалушко нокаутував суперника та став чемпіоном світу WBC — відео

07:30 Виплати бійцям ЗСУ з жовтня можуть скоротити — в чому тут причина

07:23 Черги на кордоні України — де водіям доведеться чекати найдовше

У Нью-Йорку розпочалася зустріч Зеленського і Трампа - 80x80

У Нью-Йорку розпочалася зустріч Зеленського і Трампа

07:21 Росіяни вдарили по багатоповерхівці у Запоріжжі — є поранені та руйнування

07:02 Волинянин ухилявся від оновлення даних в ТЦК — суд не став його жорстко карати

07:01 Продавчиня з OLX втратила з картки ПриватБанку понад 43 тис. грн — рішення суду

06:54 Коханки, війна та здоров’я — Горбунов впевнений в успішності свого нового фільму

06:40 Ціни на мідь в Україні — скільки коштує 1 кг брухту наприкінці вересня

08:12 На Волині працівниця ТЦК вимагала гроші за бронювання — яке покарання обрав суд

07:50 В Одесі військовий з Криму носив із собою холодну зброю — що вирішив суд

07:45 Українець Михалушко нокаутував суперника та став чемпіоном світу WBC — відео

07:30 Виплати бійцям ЗСУ з жовтня можуть скоротити — в чому тут причина

07:23 Черги на кордоні України — де водіям доведеться чекати найдовше

У Нью-Йорку розпочалася зустріч Зеленського і Трампа - 80x80

У Нью-Йорку розпочалася зустріч Зеленського і Трампа

07:21 Росіяни вдарили по багатоповерхівці у Запоріжжі — є поранені та руйнування

07:02 Волинянин ухилявся від оновлення даних в ТЦК — суд не став його жорстко карати

07:01 Продавчиня з OLX втратила з картки ПриватБанку понад 43 тис. грн — рішення суду

06:54 Коханки, війна та здоров’я — Горбунов впевнений в успішності свого нового фільму

06:40 Ціни на мідь в Україні — скільки коштує 1 кг брухту наприкінці вересня

Новина з відео

21:00 Смертельні атракціони — як убезпечити себе під час екстремальних розваг

Ексклюзив

18:54 Ледве виживаємо — одесити про можливе підвищення зарплат ТОП посадовців

11:01 Всесвітній день серця — що псує здоров'я українців і як його зберегти

26 вересня 2024
Ексклюзив

20:03 Лазівка в законодавстві — одеський юрист про приховані норми мобілізації

06:33 Повістки поштою за мільйони — чи завищив Кабмін вартість на друк і відправку

25 вересня 2024

18:31 Річниця обстрілу одеського морвокзалу — історія та цікаві факти

06:40 Ціни на кольорові метали наприкінці вересня — скільки в Україні коштує 1 кг міді

24 вересня 2024
Ексклюзив

18:47 Зима близько — чи буде Одеса з теплом в опалювальний сезон

Ексклюзив

06:57 Реєстр підозрілих карт та нові ліміти з 1 жовтня — які ще обмеження чекають українців

06:40 Ціни на 1 кг чормету в Україні — скільки коштує брухт у вересні

Text

12:36 В КМДА думають, як відключити боржників від централізованого опалення

27 вересня 2024
Text

23:58 Нардеп зробив заяву про роботу іноземних журналістів з українськими військовими

Text

21:04 Нардеп пояснив, як українці можуть відновити зруйноване через війну житло

Text

17:50 Плани Путіна щодо України та зустріч Зеленського із Трампом — ефір Вечір.LIVE

Text

14:56 Атака РФ на Кривий ріг — в РВА припустили чим могли вдарити окупанти по місту

Text

13:00 Удар по Кривому Розі та "шахеди" РФ в Румунії — ефір День.LIVE

У Нью-Йорку розпочалася зустріч Зеленського і Трампа - 80x80

У Нью-Йорку розпочалася зустріч Зеленського і Трампа

Text

10:32 Україна готова до життя без транзиту російського газу — деталі від експерта

Text

08:00 Візит Зеленського в США та ризики здорожчання електроенергії — ефір Ранок.LIVE

26 вересня 2024
Text
Ексклюзив

22:57 Скандал із Зеленським у США, — ефір Остаповець_LIVE

Text

21:23 Камельчук розповів, на що витратять фінансову допомогу від США

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:38 У Раді назвали суму, яку будуть платити чоловіки для бронювання від мобілізації

24 вересня 2024

11:58 В Україні змінять правила мобілізації для двох вікових категорій

Новина з відео

02:30 Хто з чоловіків отримає повістки Укрпоштою першочергово — три категорії

06:10 Індексація пенсій у 2025 році — відомі деякі деталі перерахунку

22 вересня 2024

12:52 Виплати військовослужбовцям — на яку суму відпускних можна розраховувати

23 вересня 2024

03:20 Торт без випічки на будь-яке свято за 10 хвилин — просто та смачно

21 вересня 2024

06:30 Нові правила мобілізації — яке майно не можуть забрати в ухилянтів

22 вересня 2024

06:10 Підвищення пенсії — хто зможе отримати надбавки цієї осені

18 вересня 2024

06:45 Помиляються 52% водіїв — яке авто порушує правило на круговому перехресті

23 вересня 2024

19:59 У Києві охоронець ЖК попереджав мешканців про прихід ТЦК — що вирішив суд