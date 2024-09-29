P.Diddi в центре скандала — "белые вечеринки", рэкет и детское масло в доме рэпера

Американский рэпер и продюсер P.Diddy. Фото: reuters

Скандал вокруг арестованного рэпера P.Diddi набирает оборотов. Артиста обвиняют в рэкете и сексуальном насилии. Его некогда изысканные "белые вечеринки", на которые мечтали попасть все мировые звезды, оказались хорошо скрытыми борделями. А в "схеме" оказались и сливки Голливуда, которые заложниками собственных страстей.

Редакция Новости.LIVE рассказывает все жаркие подробности американского скандала.

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В США разгорелся масштабный секс-скандал. Все говорят о "белых вечеринках", которые устраивал в течение нескольких десятилетий рэпер P.Diddy. Его настоящее имя — Шон Комбс. Звезду считают "лидером мира хип-хопа" и очень влиятельным музыкальным продюсером, ведь состояние артиста составляет более 90 миллионов долларов.

Полиция провела обыски в двух его имениях еще в марте. Об этом писало издание Associated Press. Обыскам предшествовали иски против P.Diddy, в котором его бывшие девушки обвиняют в половом насилии.

Арестовали рэпера 16 сентября. Ему отказали в выходе под залог и предъявили веские обвинения — сутенерство, изнасилование, сексуальная эксплуатация, рэкет и перевозка людей с целью привлечения к проституции.

Обнаженные девушки на вечеринках P.Diddy. Фото: instagram.com/legends.inc

Прокурор считает, что P.Diddy создал преступную сеть и перевозил женщин и мужчин, занятых в секс-индустрии, через границы американских штатов. В частности, рэпер шантажировал своих жертв интимными видео. Среди них и известные селебрити — например, его ученик Джастин Бибер, работавший с ним в 2000-х.

Джастин Бибер на сцене с рэпером P.Diddy. Фото: instagram.com/legends.inc

Что нашли в имениях P.Diddy?

Прокуроры заявляют, что рэппер организовывал сексуальные перформансы, во время которых накачивал жертв наркотиками и принуждал их к длительным половым актам с секс-работниками.

"Белые вечеринки" в имении P.Diddy. Фото: instagram.com/legends.inc

Во время обыска ФБР нашли наркотики, оружие, около тысячи бутылок детского масла и лубрикантов. В то же время адвокат рэпера пытался оправдаться. Об этом писали журналисты CNN.

"Я не могу представить, что это тысячи. И я не совсем уверен, что детское масло имеет к этому отношение, одна бутылка детского масла проходит долгий путь. Я не знаю, зачем вам тысяча. Я имею в виду, что у него большой дом. Он покупает оптом. Я думаю, что у них есть Costco (сеть магазинов в Америке, где обычно покупают товары большими партиями — ред.) в каждом месте, где есть его дом", — заявлял адвокат рэпера.

Обыски в имении рэпера P.Diddy. Фото: instagram/clouded.culture

Однако он явно соврал. Директор Costco публично заявил, что P.Diddy никогда не покупал у них детское масло. В то же время, в сети распространяется теория, что это косметологическое средство использовали для организации масштабных половых актов.

Тысячи литров детского масла в имении рэпера P.Diddy. Фото: instagram/clouded.culture

"Белые вечеринки" P.Diddi — звездные оргии или шаг к успеху?

Рэпер P.Diddi в течение последних двадцати лет постоянно устраивал закрытые вечеринки для американских селебрити. Попасть в "закрытое общество" было мечтой практически всех молодых артистов.

"Белые вечеринки", организованные P.Diddy. Фото: instagram.com/legends.inc

Среди гостей P.Diddi всегда были сливки общества — певицы Джей Ло и Бейонсе, рэпер Канье Вест, семья телезвезд Кардашьян, актер Леонардо Ди Каприо, модель Наоми Кемпбелл и это всего несколько имен из тысячи.

Леонардо Ди Каприо любил вечеринки P.Diddy. Фото: instagram.com/legends.inc

Обязательный дресс-код — наряд белого цвета. По данным Daily Mail, на гуляния приглашали и молодых девушек и парней, выполнявших спецзадачи.

"Постоянные гости были одеты в дорогую обувь от Jimmy Choo, платья Alaia или Gucci, и подобные вещи. Но эти девушки были только в купальниках и дешевой обуви. Для меня было очевидно, что это шлюхи, и далеко не высококлассные, работавшие в отеле Беверли-Гиллз. Они были слишком юны — некоторым было около 15 лет. Я не могу сказать точный возраст, потому что они все были с макияжем", — рассекретил инсайдер.

Звезды на вечеринках P.Diddy. Фото: instagram.com/legends.inc

Девушки и парни свободно веселились, пока кто-нибудь из богачей или звезд не постукивал по их плечу. После ночи в комнатах отдыха они прятались в скрытой части имения. Расследование продолжается, полиция считает, что P.Diddy не единственный фигурант этого дела.

Джей Ло из P.Diddy. Фото: instagram.com/legends.inc

Напомним, певица Дженнифер Лопес озабочена арестом ее бывшего парня P.Diddy. Также мы показывали видео, на котором рэпер избивал свою девушку в коридоре отеля.