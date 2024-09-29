P.Diddi в центре скандала — "белые вечеринки", рэкет и детское масло в доме рэпера

Белые вечеринки, рэкет и детское масло в доме — все о скандале с рэпером P.Diddi
Скандал вокруг арестованного рэпера P.Diddi набирает оборотов. Артиста обвиняют в рэкете и сексуальном насилии. Его некогда изысканные "белые вечеринки", на которые мечтали попасть все мировые звезды, оказались хорошо скрытыми борделями. А в "схеме" оказались и сливки Голливуда, которые заложниками собственных страстей.
Редакция Новости.LIVE рассказывает все жаркие подробности американского скандала.
Рэпера P.Diddi обвиняют в рэкете и подозревают в педофилии
В США разгорелся масштабный секс-скандал. Все говорят о "белых вечеринках", которые устраивал в течение нескольких десятилетий рэпер P.Diddy. Его настоящее имя — Шон Комбс. Звезду считают "лидером мира хип-хопа" и очень влиятельным музыкальным продюсером, ведь состояние артиста составляет более 90 миллионов долларов.
Полиция провела обыски в двух его имениях еще в марте. Об этом писало издание Associated Press. Обыскам предшествовали иски против P.Diddy, в котором его бывшие девушки обвиняют в половом насилии.
Арестовали рэпера 16 сентября. Ему отказали в выходе под залог и предъявили веские обвинения — сутенерство, изнасилование, сексуальная эксплуатация, рэкет и перевозка людей с целью привлечения к проституции.
Прокурор считает, что P.Diddy создал преступную сеть и перевозил женщин и мужчин, занятых в секс-индустрии, через границы американских штатов. В частности, рэпер шантажировал своих жертв интимными видео. Среди них и известные селебрити — например, его ученик Джастин Бибер, работавший с ним в 2000-х.
Что нашли в имениях P.Diddy?
Прокуроры заявляют, что рэппер организовывал сексуальные перформансы, во время которых накачивал жертв наркотиками и принуждал их к длительным половым актам с секс-работниками.
Во время обыска ФБР нашли наркотики, оружие, около тысячи бутылок детского масла и лубрикантов. В то же время адвокат рэпера пытался оправдаться. Об этом писали журналисты CNN.
"Я не могу представить, что это тысячи. И я не совсем уверен, что детское масло имеет к этому отношение, одна бутылка детского масла проходит долгий путь. Я не знаю, зачем вам тысяча. Я имею в виду, что у него большой дом. Он покупает оптом. Я думаю, что у них есть Costco (сеть магазинов в Америке, где обычно покупают товары большими партиями — ред.) в каждом месте, где есть его дом", — заявлял адвокат рэпера.
Однако он явно соврал. Директор Costco публично заявил, что P.Diddy никогда не покупал у них детское масло. В то же время, в сети распространяется теория, что это косметологическое средство использовали для организации масштабных половых актов.
"Белые вечеринки" P.Diddi — звездные оргии или шаг к успеху?
Рэпер P.Diddi в течение последних двадцати лет постоянно устраивал закрытые вечеринки для американских селебрити. Попасть в "закрытое общество" было мечтой практически всех молодых артистов.
Среди гостей P.Diddi всегда были сливки общества — певицы Джей Ло и Бейонсе, рэпер Канье Вест, семья телезвезд Кардашьян, актер Леонардо Ди Каприо, модель Наоми Кемпбелл и это всего несколько имен из тысячи.
Обязательный дресс-код — наряд белого цвета. По данным Daily Mail, на гуляния приглашали и молодых девушек и парней, выполнявших спецзадачи.
"Постоянные гости были одеты в дорогую обувь от Jimmy Choo, платья Alaia или Gucci, и подобные вещи. Но эти девушки были только в купальниках и дешевой обуви. Для меня было очевидно, что это шлюхи, и далеко не высококлассные, работавшие в отеле Беверли-Гиллз. Они были слишком юны — некоторым было около 15 лет. Я не могу сказать точный возраст, потому что они все были с макияжем", — рассекретил инсайдер.
Девушки и парни свободно веселились, пока кто-нибудь из богачей или звезд не постукивал по их плечу. После ночи в комнатах отдыха они прятались в скрытой части имения. Расследование продолжается, полиция считает, что P.Diddy не единственный фигурант этого дела.
Напомним, певица Дженнифер Лопес озабочена арестом ее бывшего парня P.Diddy. Также мы показывали видео, на котором рэпер избивал свою девушку в коридоре отеля.
Читайте Новини.LIVE!