Скандал с Diddy — какие звезды причастны к смерти Майкла Джексона

Рэпер P.Diddy. Фото: Reuters

После ареста рэпера P.Diddy у TikTok стала вирусной теория заговора, связанная с хитом рэпера Джей Коула 2013 года She Knows. Пользователи утверждают, что композиция намекает на то, что P.Diddy помогал Бейонсе избавляться от конкурентов.

Детальнее об этой теории заговора расскажут Новини.LIVE.

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О чем рассказывает песня She Knows

Теория предполагает, что название песни Джей Коула She Knows является тонким намеком на настоящую фамилию Бейонсе "Ноулз".

Согласно конспирологии, Джей Коул обвиняет P.Diddy и мужа Бейонса Jay-Z в преступлениях. Фанаты сосредоточились на конкретной части песни, в которой говорится о смерти конкурентов Бейонсе Aaliyah, Left Eye и Майкла Джексона.

"Единственная плохая вещь в звездах — это то, что они сгорают. Покойся с миром, Алия. Покойся с миром, Левый Глаз. Майкл Джексон, я увижу тебя. Как только умру", — говорится в строках композиции.

Некоторые слушатели интерпретируют эту строку как загадочный намек на то, что Бейонсе, P.Diddy и Jay-Z причастны к смерти этих культовых артистов.

29 сентября DJ Akademiks в соцсети X сообщил о том, что Roc Nation, лейбл Jay-Z, подписавший контракт с Джей Коулом в 2009 году, якобы выпустил сообщение об удалении песни She Knows после того, как эта теория заговора стала вирусной в TikTok.

Ранее, певица Дженнифер Лопес была озабочена арестом ее бывшего парня P.Diddy. Также мы показывали видео, на котором рэпер избивал свою девушку в коридоре отеля.