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Каньє Вест та Джастін Бібер роками натякали на злочини P. Diddy — шокуючі кліпи

2 жовтня 2024 07:50
Валерія Соколенко - Редактор
Каньє Вест та Джастін Бібер намагались викрити злочини P. Diddy у кліпах — відео
Американський репер та продюсер P. Diddy. Фото: Reuters
Валерія Соколенко - Редактор

Скандал навколо заарештованого продюсера P. Diddy не вщухає. Окрім розслідування та фактів, від яких голова йде обертом, у мережі спалахнули теорії змов. Одна з них про репера Каньє Веста та співака Джастіна Бібера. Артисти у своїх старих кліпах немов натякають на прихований злочинний світ, який розгортається на "білих вечірках" знаменитого продюсера.

Редакція Новини.LIVE продовжує розповідати вам пікантні деталі скандалу.

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Каньє Вест та Джастін Бібер намагались викрити P. Diddy

У мережі припускають, що американці селебріті вже давно намагались розповісти світу всю правду про "білі" вечірки. Вони бачать потаємні сенси в кліпах, посилання на велике ліжко та старців, які готові платити за "ресторанну їжу". 

Кліп "Yummy" Джастіна Бібера
Старці в кліпі "Yummy" Джастіна Бібера. Фото: скриншот

Каньє Вест показав "білі вечірки" у кліпі "Famous"

Американський репер Каньє Вест, який нині має сумнівну репутацію", ще 8 років тому випустив пісню "Famous". Однак, шалений успіх приніс не сам трек, а кліп до нього. Артиста прозвали генієм, адже він практично повторив картину американського художника Вінсента Дезідеріо "Сон". Однак, зараз ця відео-робота сприймається інакше.

 

Каньє Вест поклав в одне ліжко світових зірок — Тейлор Свіфт, Кім Кардаш'ян, Дональд Трамп, Джордж Буш-молодший, Анна Вінтур і Кейтлін Дженнер. Він сам спав коло них, абсолютно голий. Найімовірніше, що у відео не справжні знаменитості, а їхні воскові фігури. 

У мережі думають, що насправді на створення кліпу надихнув Веста не портретист, а саме "білі вечірки" P. Diddy. Всі ці артисти та політики там бували, ймовірно долучались і до інтимних продовжень вечора. Каньє чітко заявляє, через чиє ліжко лежить шлях до успіху.

Кліп Каньє Веста "Famous" з оголеними зірками
Кліп Каньє Веста "Famous". Фото: скриншот

Джастін Бібер заявив про зґвалтування у кліпі "Yummy"

Співак Джастін Бібер ще в 15 років став "проєктом" продюсера P. Diddy. Він був його наставником та людиною, з якою він проводив час за зачиненими дверима.

У кліпі Бібер молодий та сповнений сил, втім вже не прагне висот. Він співає про те, що його родина бажала розбагатіти, втім співак вже все дав, що зумів. Ціна за цей успіх була для нього занадто "дорогою".

У мережі переконані, що Джастін свого часу міг бути жертвою P. Diddy. Підказки на такий висновок, люди знайшли в кліпі. переконані, що репер грається словами, щоб передати шифр. 

Кліп "Yummy" Джастіна Бібера натякає на злочини P. Diddy
Кліп "Yummy" Джастіна Бібера. Фото: скриншот

Фраза "You got that yummy" співзвучна з "You got the young me", що означає те, що співака змогли "придбати молодим". Також ми бачимо натяки і на "білі вечірки". Бібер заходить в ресторан через чорний хід, всередині грають підлітки-музиканти, а за столами огидні старці. 

Це немов символ ескорту. Також на столі присутній блакитний торт, який уособлює педофілію. А на тарілці після трапези залишається лише фото Джастіна в підлітковому віці.

Кліп "Yummy" Джастіна Бібера про його минуле
Кліп "Yummy" Джастіна Бібера розкриває злочини P. Diddy. Фото: скриншот

Нагадаємо, ми розповідали про серіали, в яких натякали на злочини P. Diddy. Також писали, що сталося з репером, у чого його звинувачують та до чого тут "білі вечірки".

США секс-скандал Каньє Вест Джастін Бібер P.Diddy

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