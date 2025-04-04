Три найгірші рішення під час ремонту: як не зіпсувати оселю

Чоловік робить ремонт. Фото: Unsplash

Ремонт — це довгострокова інвестиція у комфорт, естетику та функціональність житла. Але часто необдумані рішення стають причиною постійного дискомфорту та навіть додаткових витрат у майбутньому. Відомі дизайнери інтер’єру регулярно стикаються з типовими помилками, які господарі осель роблять із найкращими намірами, але згодом про них шкодують.

Дизайнерка Ольга Волконська розповіла про три найгірші ремонті рішення, які можуть перетворити ваш дім на джерело незручностей.

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1. Розкладний диван замість повноцінного ліжка

На перший погляд, розкладний диван у спальні здається практичним рішенням, особливо якщо ви маєте невелику квартиру. Але через кілька тижнів чи місяців ви зрозумієте, що його складання і розкладання — це рутина, якою ви швидко перестанете займатися.

В результаті диван завжди залишатиметься у розкладеному стані, а разом із цим ви втратите головну перевагу — економію простору. Крім того, ортопедичні властивості диванних матраців поступаються звичайному ліжку, що негативно впливає на здоровий сон.

Розкладний диван. Фото: Unsplash



Альтернатива. Обирайте повноцінне ліжко з ортопедичним матрацом. Якщо житлова площа обмежена, придивіться до ліжок із нішами для зберігання або трансформерів, які забезпечують функціональність без шкоди для комфорту.

2. Дрібна плитка на кухонному фартусі — майбутній головний біль

Кухонний фартух — це не лише декоративний елемент, а й важлива функціональна зона. На жаль, багато людей обирають для нього дрібну мозаїку або плитку малого формату, не враховуючи один важливий момент: чим більше швів, тим більше бруду вони збирають.

Жир, пил, бризки їжі осідають у стиках між плиткою, і згодом ці місця стають важкодоступними для чищення. Навіть найкращі засоби для прибирання не врятують вас від регулярного виснажливого скрабування швів.

Дрібна плитка на кухні. Фото: Unsplash



Альтернатива. Обирайте великоформатну плитку, скляні панелі або навіть суцільні покриття зі скла, кварцу чи штучного каменю. Вони не лише мають стильний вигляд, але й значно легші у догляді.

3. Підлоговий унітаз — застарілий і непрактичний вибір

Хоча підлогові унітази залишаються популярними через їхню доступність, вони мають значні недоліки. Перш за все, вони громіздкі та візуально "крадуть" простір у ванній кімнаті. Але головна проблема — це гігієна.

В основі такого унітаза є безліч складних вигинів, які збирають пил, бруд і вологу. Навіть щоденне прибирання не гарантує, що вбиральня залишатиметься чистою та свіжою.

Підлоговий унітаз. Фото: Unsplash



Альтернатива. Встановіть підвісний унітаз — це сучасно, естетично та зручно у догляді. Такий варіант дає змогу легко мити підлогу під ним, а його прихована система інсталяції додає мінімалістичного вигляду ванній кімнаті.

Як повідомлялось, за останній рік вартість ремонту житла в Україні зросла на 45% через брак кваліфікованих робітників та інфляцію. Тим, хто планує оновити квартиру, варто знати про основні труднощі, передбачити можливі проблеми та зрозуміти, на чому можна заощадити, а на чому — ні.

Зазначимо також, власники квартир часто прагнуть змінити планування, щоб покращити комфорт житла, оскільки початковий варіант не завжди відповідає їхнім потребам. Однак, важливо пам'ятати, що не всі роботи можна виконувати без отримання відповідного дозволу, щоб уникнути юридичних проблем.