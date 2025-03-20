Ремонт у 2025 році — все про ціни, дефіцит майстрів і як заощадити

Чоловік робить ремонт. Фото: Pexels

Ціни на ремонт житла в Україні зросли на 45% за останній рік через дефіцит кваліфікованих робітників та інфляцію. Кожен, хто планує оновлення своєї квартири, має знати основні виклики, передбачити можливі труднощі та розуміти, на чому можна заощадити, а на чому економити категорично не варто.

Як зазначила оглядачка ринку нерухомості Вікторія Берещак у коментарії "24 каналу", середня ціна ремонту за чистове оздоблення (готовий для заселення варіант) у 2025 році коливається в межах 950-1 150 доларів за квадратний метр. Це стосується медіанного сегмента з 95% українських будматеріалів.

Читайте також:

А ремонт від девелопера (готові квартири) подорожчав у середньому на 25%, оскільки будівельні компанії мають захисні механізми у вигляді раніше підписаних контрактів.

Основні причини здорожчання ремонту

Дефіцит кваліфікованих майстрів. Через мобілізацію та зростаючий попит на фахівців у сфері відбудови країни нестача кадрів у ремонтній сфері сягає 50-60%. Найбільший дефіцит відчувається серед плиточників, електриків та мулярів.

Інфляція та зростання зарплат. Майстри шукають вигідніші пропозиції, що призводить до перерозподілу ринку праці та подорожчання послуг.

Постійне зростання вартості будівельних матеріалів.

Як зазначає президентка Асоціації фахівців з нерухомості України Олена Гайдамаха, старі запаси матеріалів розпродаються, а нові надходять уже за значно вищими цінами.

Як обрати майстрів і не потрапити в халепу

Пошук професійної бригади — один із найважливіших етапів ремонту.

"В Україні досі діють звичаєві домовленості — знайшли виконроба, вдарили по руках і почали ремонт. Але без юридичного договору ви не захищені від затримок, неякісної роботи та додаткових витрат", — наголошує Вікторія Берещак.

Експерти рекомендують два варіанти безпечного найму:

укладати договір з ФОПом, де чітко прописані терміни, кошторис і гарантії;

залучати агенції, що спеціалізуються на ремонтах та юридично відповідають за якість послуг.

Також варто пам’ятати, що дизайн-проєкт і технагляд, а це окремі витрати:

дизайн-проєкт – у середньому 35 доларів/кв. м;

технагляд — 10-12 доларів/кв. м.

Олена Гайдамаха уточнює, що архітектурний супровід може бути різним: від простих малюнків до повного контролю всіх етапів ремонту.

Як зекономити на ремонті

За словами керівниці сектору з розвитку продажів OLX Нерухомість Оксани Остапчук, є речі, на яких можна безпечно заощадити:

декоративні елементи;

шпалери;

меблі (вибір менш розкручених виробників).

Однак є категорії, на яких економити небезпечно:

електрика, сантехніка, опалення — якість цих робіт безпосередньо впливає на безпеку житла;

побутова техніка — дешеві аналоги можуть швидко вийти з ладу, що в результаті обійдеться дорожче;

гідроізоляція — економія на цьому етапі може призвести до затоплень і серйозних витрат на переробку.

"Якщо електрику зроблено якісно, є карта розводки кабелів, що спрощує майбутні ремонти. Але у більшості випадків економія на фахівцях призводить до проблем", — додає Олена Гайдамаха.

Тренди ремонту у 2025 році

За словами Оксани Остапчук, головні тенденції 2025 року — це:

екологічні матеріали — фарби без токсичних випарів, деревина з сертифікатами якості;

енергоефективні технології — утеплення фасадів, вікна з високими показниками енергозбереження;

мінімалізм у дизайні — простір, натуральні відтінки, приховані двері;

автономність — встановлення акумуляторів та резервного електроживлення;

розумний дім — хоча такі системи дорогі, їх популярність зростає.

Олена Гайдамаха зазначає, що світлі квартири продовжують бути в тренді, оскільки візуально розширюють простір.

Чи знизяться ціни на ремонт у 2025 році

За прогнозами аналітиків, найближчим часом здешевлення чекати не варто. Оксана Остапчук впевнена, що зростання вартості ремонтних робіт триватиме через інфляцію та нестачу майстрів.

А Вікторія Берещак прогнозує, що до середини 2025 року ціни можуть зрости ще на 20%, а в окремих категоріях (наприклад, електромонтажні роботи) — навіть більше.

Зазначимо, ремонт житла — це складний процес, що вимагає значних зусиль та фінансових вкладень. Часто, бажаючи заощадити час і гроші, власники припускаються помилок, які призводять до додаткових витрат. Щоб уникнути переробок і зберегти кошти, важливо заздалегідь ознайомитися з поширеними помилками при ремонті.

Як повідомлялось, здача квартири в оренду — вигідна інвестиція, що потребує уваги до деталей. Щоб отримати максимальний прибуток, зробіть якісний ремонт, адже орендарі цінують комфорт та стиль. Правильно підготовлене житло дозволить швидко знайти квартирантів і встановити вищу ціну.