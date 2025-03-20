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Ціни на ремонт зростають — як та де можна зекономити

20 березня 2025 20:08
Катерина Балаєва - редактор
Ремонт у 2025 році — все про ціни, дефіцит майстрів і як заощадити
Чоловік робить ремонт. Фото: Pexels
Катерина Балаєва - редактор

Ціни на ремонт житла в Україні зросли на 45% за останній рік через дефіцит кваліфікованих робітників та інфляцію. Кожен, хто планує оновлення своєї квартири, має знати основні виклики, передбачити можливі труднощі та розуміти, на чому можна заощадити, а на чому економити категорично не варто.

Як зазначила оглядачка ринку нерухомості Вікторія Берещак у коментарії "24 каналу", середня ціна ремонту за чистове оздоблення (готовий для заселення варіант) у 2025 році коливається в межах 950-1 150 доларів за квадратний метр. Це стосується медіанного сегмента з 95% українських будматеріалів.

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А ремонт від девелопера (готові квартири) подорожчав у середньому на 25%, оскільки будівельні компанії мають захисні механізми у вигляді раніше підписаних контрактів.

Основні причини здорожчання ремонту

  • Дефіцит кваліфікованих майстрів. Через мобілізацію та зростаючий попит на фахівців у сфері відбудови країни нестача кадрів у ремонтній сфері сягає 50-60%. Найбільший дефіцит відчувається серед плиточників, електриків та мулярів.
  • Інфляція та зростання зарплат. Майстри шукають вигідніші пропозиції, що призводить до перерозподілу ринку праці та подорожчання послуг.
  • Постійне зростання вартості будівельних матеріалів.

Як зазначає президентка Асоціації фахівців з нерухомості України Олена Гайдамаха, старі запаси матеріалів розпродаються, а нові надходять уже за значно вищими цінами.

Як обрати майстрів і не потрапити в халепу

Пошук професійної бригади — один із найважливіших етапів ремонту. 

"В Україні досі діють звичаєві домовленості — знайшли виконроба, вдарили по руках і почали ремонт. Але без юридичного договору ви не захищені від затримок, неякісної роботи та додаткових витрат", — наголошує Вікторія Берещак.

Експерти рекомендують два варіанти безпечного найму:

  • укладати договір з ФОПом, де чітко прописані терміни, кошторис і гарантії;
  • залучати агенції, що спеціалізуються на ремонтах та юридично відповідають за якість послуг.

Також варто пам’ятати, що дизайн-проєкт і технагляд, а це окремі витрати:

  • дизайн-проєкт – у середньому 35 доларів/кв. м;
  • технагляд — 10-12 доларів/кв. м.

Олена Гайдамаха уточнює, що архітектурний супровід може бути різним: від простих малюнків до повного контролю всіх етапів ремонту.

Як зекономити на ремонті

За словами керівниці сектору з розвитку продажів OLX Нерухомість Оксани Остапчук, є речі, на яких можна безпечно заощадити:

  • декоративні елементи;
  • шпалери;
  • меблі (вибір менш розкручених виробників).

Однак є категорії, на яких економити небезпечно:

  • електрика, сантехніка, опалення — якість цих робіт безпосередньо впливає на безпеку житла;
  • побутова техніка — дешеві аналоги можуть швидко вийти з ладу, що в результаті обійдеться дорожче;
  • гідроізоляція — економія на цьому етапі може призвести до затоплень і серйозних витрат на переробку.

"Якщо електрику зроблено якісно, є карта розводки кабелів, що спрощує майбутні ремонти. Але у більшості випадків економія на фахівцях призводить до проблем", — додає Олена Гайдамаха.

Тренди ремонту у 2025 році

За словами Оксани Остапчук, головні тенденції 2025 року — це:

  • екологічні матеріали — фарби без токсичних випарів, деревина з сертифікатами якості;
  • енергоефективні технології — утеплення фасадів, вікна з високими показниками енергозбереження;
  • мінімалізм у дизайні — простір, натуральні відтінки, приховані двері;
  • автономність — встановлення акумуляторів та резервного електроживлення;
  • розумний дім — хоча такі системи дорогі, їх популярність зростає.

Олена Гайдамаха зазначає, що світлі квартири продовжують бути в тренді, оскільки візуально розширюють простір.

Чи знизяться ціни на ремонт у 2025 році

За прогнозами аналітиків, найближчим часом здешевлення чекати не варто. Оксана Остапчук впевнена, що зростання вартості ремонтних робіт триватиме через інфляцію та нестачу майстрів.

А Вікторія Берещак прогнозує, що до середини 2025 року ціни можуть зрости ще на 20%, а в окремих категоріях (наприклад, електромонтажні роботи) — навіть більше.

Зазначимо, ремонт житла — це складний процес, що вимагає значних зусиль та фінансових вкладень. Часто, бажаючи заощадити час і гроші, власники припускаються помилок, які призводять до додаткових витрат. Щоб уникнути переробок і зберегти кошти, важливо заздалегідь ознайомитися з поширеними помилками при ремонті.

Як повідомлялось, здача квартири в оренду — вигідна інвестиція, що потребує уваги до деталей. Щоб отримати максимальний прибуток, зробіть якісний ремонт, адже орендарі цінують комфорт та стиль. Правильно підготовлене житло дозволить швидко знайти квартирантів і встановити вищу ціну.

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