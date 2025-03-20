Ремонт у 2025 році — все про ціни, дефіцит майстрів і як заощадити

Ціни на ремонт зростають — як та де можна зекономити
Ціни на ремонт житла в Україні зросли на 45% за останній рік через дефіцит кваліфікованих робітників та інфляцію. Кожен, хто планує оновлення своєї квартири, має знати основні виклики, передбачити можливі труднощі та розуміти, на чому можна заощадити, а на чому економити категорично не варто.
Як зазначила оглядачка ринку нерухомості Вікторія Берещак у коментарії "24 каналу", середня ціна ремонту за чистове оздоблення (готовий для заселення варіант) у 2025 році коливається в межах 950-1 150 доларів за квадратний метр. Це стосується медіанного сегмента з 95% українських будматеріалів.
А ремонт від девелопера (готові квартири) подорожчав у середньому на 25%, оскільки будівельні компанії мають захисні механізми у вигляді раніше підписаних контрактів.
Основні причини здорожчання ремонту
- Дефіцит кваліфікованих майстрів. Через мобілізацію та зростаючий попит на фахівців у сфері відбудови країни нестача кадрів у ремонтній сфері сягає 50-60%. Найбільший дефіцит відчувається серед плиточників, електриків та мулярів.
- Інфляція та зростання зарплат. Майстри шукають вигідніші пропозиції, що призводить до перерозподілу ринку праці та подорожчання послуг.
- Постійне зростання вартості будівельних матеріалів.
Як зазначає президентка Асоціації фахівців з нерухомості України Олена Гайдамаха, старі запаси матеріалів розпродаються, а нові надходять уже за значно вищими цінами.
Як обрати майстрів і не потрапити в халепу
Пошук професійної бригади — один із найважливіших етапів ремонту.
"В Україні досі діють звичаєві домовленості — знайшли виконроба, вдарили по руках і почали ремонт. Але без юридичного договору ви не захищені від затримок, неякісної роботи та додаткових витрат", — наголошує Вікторія Берещак.
Експерти рекомендують два варіанти безпечного найму:
- укладати договір з ФОПом, де чітко прописані терміни, кошторис і гарантії;
- залучати агенції, що спеціалізуються на ремонтах та юридично відповідають за якість послуг.
Також варто пам’ятати, що дизайн-проєкт і технагляд, а це окремі витрати:
- дизайн-проєкт – у середньому 35 доларів/кв. м;
- технагляд — 10-12 доларів/кв. м.
Олена Гайдамаха уточнює, що архітектурний супровід може бути різним: від простих малюнків до повного контролю всіх етапів ремонту.
Як зекономити на ремонті
За словами керівниці сектору з розвитку продажів OLX Нерухомість Оксани Остапчук, є речі, на яких можна безпечно заощадити:
- декоративні елементи;
- шпалери;
- меблі (вибір менш розкручених виробників).
Однак є категорії, на яких економити небезпечно:
- електрика, сантехніка, опалення — якість цих робіт безпосередньо впливає на безпеку житла;
- побутова техніка — дешеві аналоги можуть швидко вийти з ладу, що в результаті обійдеться дорожче;
- гідроізоляція — економія на цьому етапі може призвести до затоплень і серйозних витрат на переробку.
"Якщо електрику зроблено якісно, є карта розводки кабелів, що спрощує майбутні ремонти. Але у більшості випадків економія на фахівцях призводить до проблем", — додає Олена Гайдамаха.
Тренди ремонту у 2025 році
За словами Оксани Остапчук, головні тенденції 2025 року — це:
- екологічні матеріали — фарби без токсичних випарів, деревина з сертифікатами якості;
- енергоефективні технології — утеплення фасадів, вікна з високими показниками енергозбереження;
- мінімалізм у дизайні — простір, натуральні відтінки, приховані двері;
- автономність — встановлення акумуляторів та резервного електроживлення;
- розумний дім — хоча такі системи дорогі, їх популярність зростає.
Олена Гайдамаха зазначає, що світлі квартири продовжують бути в тренді, оскільки візуально розширюють простір.
Чи знизяться ціни на ремонт у 2025 році
За прогнозами аналітиків, найближчим часом здешевлення чекати не варто. Оксана Остапчук впевнена, що зростання вартості ремонтних робіт триватиме через інфляцію та нестачу майстрів.
А Вікторія Берещак прогнозує, що до середини 2025 року ціни можуть зрости ще на 20%, а в окремих категоріях (наприклад, електромонтажні роботи) — навіть більше.
Зазначимо, ремонт житла — це складний процес, що вимагає значних зусиль та фінансових вкладень. Часто, бажаючи заощадити час і гроші, власники припускаються помилок, які призводять до додаткових витрат. Щоб уникнути переробок і зберегти кошти, важливо заздалегідь ознайомитися з поширеними помилками при ремонті.
Як повідомлялось, здача квартири в оренду — вигідна інвестиція, що потребує уваги до деталей. Щоб отримати максимальний прибуток, зробіть якісний ремонт, адже орендарі цінують комфорт та стиль. Правильно підготовлене житло дозволить швидко знайти квартирантів і встановити вищу ціну.
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