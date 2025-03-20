Кольори для вітальні, яких варто уникати у 2025 році — поради дизайнерів

Кольори у цій вітальні поєднуються чудово та гармонійно. Фото: Freepik

Вітальня — це серце вашого дому. Саме тут ми проводимо затишні вечори, приймаємо гостей та відпочиваємо після напруженого дня. Саме тому вибір кольорів для цього простору має величезне значення.

Як повідомляє видання Homes and Gardens, у 2025 році деякі відтінки втрачають популярність, а дизайнери рекомендують їх уникати, адже вони можуть зробити простір втомливим, застарілим або надто стерильним. Ось 5 кольорів, які більше не пасують для сучасної вітальні.

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1. Холодний сірий — більше не нейтральний, а нудний

Сірий панував в інтер’єрах понад десятиліття. Монохромні, холодні вітальні стали класикою завдяки мінімалізму та стилю лофт. Але у 2025 році цей колір більше не вважається вдалим вибором.

"Холодний сірий виглядає стерильним, позбавленим характеру і тепла. Він робить інтер’єр надто безликим", — пояснює дизайнерка Джинджер Кертіс.

Холодний сірий більше не в тренді. Фото: Freepik

Замість сірого краще використовувати тепліші відтінки — грибний бежевий або темно-коричневий. Вони створюють затишок, надають простору природного вигляду та легко поєднуються з іншими кольорами.

2. Чистий червоний — надто зухвалий

Червоний колір став вірусним у 2024 році завдяки тренду на "несподіваний червоний", але для вітальні він виявився занадто агресивним. Його насиченість і енергія більше підходять для акцентів, ніж для основного кольору.

Червона вітальня. Фото: Freepik

Дизайнерка Ніна Ліхтенштейн рекомендує альтернативу — земляний червоно-коричневий. Він більш спокійний, глибокий і додає вітальні вишуканості.

3. Темно-синій — колір, що втратив свіжість

Поєднання темно-синього і білого довго вважалося класичним. Воно нагадує морський стиль і виглядає витончено. Але через надмірне використання цей колір втратив унікальність.

"Темно-синій був чудовим вибором кілька років тому, але зараз його надто багато, він більше не виглядає сучасним", — коментують дизайнери.

Вітальня у темно-синьому кольорі. Фото: Freepik

Спробуйте глибші, природні відтінки, наприклад, насичений оливково-зелений.

4. Шавлія — відтінок, який став передбачуваним

Ще кілька років тому відтінок шавлії був улюбленцем дизайнерів. Він поєднував у собі природність і стриману елегантність. Але, як і все занадто популярне, він втратив свою унікальність.

"У 2025 році шавлія здається заїждженим варіантом. Ми більше схиляємося до складніших відтінків зеленого", — розповідає Ніна Ліхтенштейн.

Вітальня у кольорі шавлії. Фото: Freepik

Що вибрати? Насичений оливково-зелений додасть вашій вітальні глибини та природної краси.

5. Пильна троянда — колір, що викликає втому

Рожевий у пастельних тонах довгий час вважався затишним і романтичним. Але він настільки часто використовувався, що став буденним і втомлюючим.

"Пильна троянда може робити вітальню нудною, додаючи їй занадто м’який, застарілий вигляд", — кажуть дизайнери.

Вітальня кольору пильної троянди. Фото: Freepik

Кращий варіант — відтінки рум’ян. Вони мають більше свіжості, виглядають сучасніше і залишаються ніжними.

Як повідомлялось, дизайн інтер'єру постійно еволюціонує, повертаючи забуті тренди в новому світлі. Одним із таких трендів є скляні меблі та елементи декору, що знову набувають популярності. Цей елемент додає легкості та вишуканості будь-якому простору, надаючи йому сучасного вигляду.

Зазначимо також, що дизайнери вважають, що вічний інтер'єр — найкращий вибір. Проте, якщо ви плануєте оновити свій дім, варто звернути увагу на актуальні тренди. Вони допоможуть створити не лише стильний, але й затишний простір.