Меблеві тренди 2025 року — що обрати для стильного інтер'єру

Стильний інтер'єр. Фото: Freepik

Дизайнери впевнені, що найкращий інтер'єр — той, який завжди залишається актуальним. Та якщо ви плануєте оновлення в домі, варто звернути увагу на нові тренди, які допоможуть створити не лише модний, але й комфортний простір.

В Homes and Gardens розповіли, що буде популярним у меблях наступного року.

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Дерев'яні меблі з характером

Дерево завжди дарує відчуття тепла і затишку, тому не втрачає своєї популярності. У 2025 році акцент буде на унікальних виробах ручної роботи. Особливо цінуватимуться меблі з червоного дерева, клена та горіха. Такий вибір додасть інтер’єру індивідуальності й шарму.

Дерев'яні меблі. Фото з Instagram

Рифлені кухонні фасади

Вінтажні рифлені поверхні повертаються у тренди. Вони створюють атмосферу старовинної затишної кухні, нагадуючи про теплі моменти минулого. Така деталь надасть вашій кухні характеру й особливого стилю.

М’які форми меблів

Чіткі прямі лінії поступаються місцем м’яким вигинам. Такі меблі мають затишний та гармонійний вигляд. Але важливо дотримуватися балансу: м'які форми краще поєднувати з прямокутними елементами, як-от столами чи килимами.

Оригінальна оббивка

Оббивка виходить за межі диванів і крісел! У тренді будуть несподівані рішення, як-от журнальні столики чи обідні столи з текстильною оббивкою. Це додає м'якості та оригінальності інтер'єру.

Органічні матеріали

Ротанг, бамбук, льон — природні матеріали залишаються в моді. Вони дарують відчуття легкості та зв’язку з природою. Їх чудово доповнюють плетені килими чи вазони з рослинами.

Кухонний стіл з натурального дуба. Фото з Instagram

Меблі в стилі Марії Антуанетти

Пишність 18 століття повертається! Меблі у стилі рококо мають розкішний вигляд та можуть стати цікавим акцентом навіть у сучасному інтер'єрі. Не бійтеся експериментувати — ці елементи здатні зробити ваш дім вишуканим.

Мармур у всьому

Мармур більше не лише для ванних кімнат чи кухонь. У 2025 році його використовуватимуть для журнальних столиків, свічників чи навіть підставок для ламп. Це ідеальний вибір для створення елегантної атмосфери.

Журнальний столик з мармуру. Фото з Instagram

Природні кольори

Наступного року в меблях домінуватимуть спокійні природні відтінки: коричневий, кремовий, графітовий. Вони додають інтер’єру гармонії та стилю.

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