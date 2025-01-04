Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мода arrow Натуральність буде у моді 2025 — трендові матеріали для меблів arrow

Натуральність буде у моді 2025 — трендові матеріали для меблів

4 січня 2025 19:44
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Меблеві тренди 2025 року — що обрати для стильного інтер'єру
Стильний інтер'єр. Фото: Freepik
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Дизайнери впевнені, що найкращий інтер'єр — той, який завжди залишається актуальним. Та якщо ви плануєте оновлення в домі, варто звернути увагу на нові тренди, які допоможуть створити не лише модний, але й комфортний простір.

В Homes and Gardens розповіли, що буде популярним у меблях наступного року. 

Читайте також:

Дерев'яні меблі з характером

Дерево завжди дарує відчуття тепла і затишку, тому не втрачає своєї популярності. У 2025 році акцент буде на унікальних виробах ручної роботи. Особливо цінуватимуться меблі з червоного дерева, клена та горіха. Такий вибір додасть інтер’єру індивідуальності й шарму.

Дерев'яні меблі завжди матимуть попит
Дерев'яні меблі. Фото з Instagram

Рифлені кухонні фасади

Вінтажні рифлені поверхні повертаються у тренди. Вони створюють атмосферу старовинної затишної кухні, нагадуючи про теплі моменти минулого. Така деталь надасть вашій кухні характеру й особливого стилю.

М’які форми меблів

Чіткі прямі лінії поступаються місцем м’яким вигинам. Такі меблі мають затишний та гармонійний вигляд. Але важливо дотримуватися балансу: м'які форми краще поєднувати з прямокутними елементами, як-от столами чи килимами.

Оригінальна оббивка

Оббивка виходить за межі диванів і крісел! У тренді будуть несподівані рішення, як-от журнальні столики чи обідні столи з текстильною оббивкою. Це додає м'якості та оригінальності інтер'єру.

Органічні матеріали

Ротанг, бамбук, льон — природні матеріали залишаються в моді. Вони дарують відчуття легкості та зв’язку з природою. Їх чудово доповнюють плетені килими чи вазони з рослинами.

Органічні меблі мають вишуканий вигляд
Кухонний стіл з натурального дуба. Фото з Instagram

Меблі в стилі Марії Антуанетти

Пишність 18 століття повертається! Меблі у стилі рококо мають розкішний вигляд та можуть стати цікавим акцентом навіть у сучасному інтер'єрі. Не бійтеся експериментувати — ці елементи здатні зробити ваш дім вишуканим.

Мармур у всьому

Мармур більше не лише для ванних кімнат чи кухонь. У 2025 році його використовуватимуть для журнальних столиків, свічників чи навіть підставок для ламп. Це ідеальний вибір для створення елегантної атмосфери.

Мармур у меблях має особливий вигляд
Журнальний столик з мармуру. Фото з Instagram

Природні кольори

Наступного року в меблях домінуватимуть спокійні природні відтінки: коричневий, кремовий, графітовий. Вони додають інтер’єру гармонії та стилю.

Раніше ми писали про те, що Андре Тан вказав на модні кольори цієї зими. 

Також ми повідомляли, на які речі трендового кольору 2025 варто звернути увагу.

мода Дизайн краса м'які меблі стиль

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

01:32 Зрадник керував бойовиками РФ під Херсоном — що вирішив суд

01:30 Для кого змінилися правила виїзду за кордон — відповідь ДПСУ

01:01 Пожежа у психоневрологічному інтернаті на Харківщині

00:50 РФ атакувала Чернігівщину КАБами — є поранені та пошкодження

00:30 Різні ТЦК вказані у різних ВОД — куди звертатися

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов - 80x80

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов

00:23 Морози до -13 °C — яка погода буде у Львові сьогодні

00:15 Білецький назвав кількість СЗЧ у Третій штурмовій

4 січня 2025

23:58 МОЗ затвердить нові протоколи щодо лікування бойових травм

23:55 У Полтаві було чути вибух

23:55 В Україні можуть продовжити термін повернення до служби після СЗЧ

01:32 Зрадник керував бойовиками РФ під Херсоном — що вирішив суд

01:30 Для кого змінилися правила виїзду за кордон — відповідь ДПСУ

01:01 Пожежа у психоневрологічному інтернаті на Харківщині

00:50 РФ атакувала Чернігівщину КАБами — є поранені та пошкодження

00:30 Різні ТЦК вказані у різних ВОД — куди звертатися

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов - 80x80

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов

00:23 Морози до -13 °C — яка погода буде у Львові сьогодні

00:15 Білецький назвав кількість СЗЧ у Третій штурмовій

4 січня 2025

23:58 МОЗ затвердить нові протоколи щодо лікування бойових травм

23:55 У Полтаві було чути вибух

23:55 В Україні можуть продовжити термін повернення до служби після СЗЧ

06:00 Відключення по-новому та ріст тарифів — чого чекати у новому році

3 січня 2025
Ексклюзив

22:37 Скільки Україна проживе без допомоги США — прогноз економіста

19:42 Закінчення війни у 2025 році — у що вірять одесити

Ексклюзив

06:33 Зростання цін не зупинити — скільки коштуватиме долар у 2025 році

2 січня 2025

06:53 Рейтинг українських банків — де краще зберігати заощадження

06:50 Які території здобула та втратила Україна протягом 2024 року

06:40 Ціни на мідь у січні — яка вартість кольорових металів в Україні

1 січня 2025

14:57 На що чекають одесити у 2025 році — опитування

08:02 Як українці надихали у 2024 році — п'ять історій, що вражають

06:40 Скільки коштує брухт у січні — ціни на чормет на Новий рік

Text

21:39 Подорван назвав наслідки групового ракетного удару по Чернігову

Text

18:09 У Шольца ошелешили новими даними щодо війни — ефір Вечір.LIVE

Text

15:40 У Сухопутних військах розкритикували підготовку до виборів

Text

13:00 Зеленський готується до зустрічі з Трампом — ефір День.LIVE

Text

12:47 Нардеп сказав, скільки часу потрібно для підготовки штурмовика

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов - 80x80

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов

Text

12:29 Нардеп сказав, чому аудити щодо укриттів залишаються непублічними

Text

11:55 В "Айдарі" назвали оптимальний вік для мобілізації

Text

11:18 Військовий прокоментував чутки про прорив росіян у Часовому Яру

Text

09:34 Головні новини та події 2024 року, — ефір Остаповець_LIVE

Text

08:00 Зеленський зробив заяву про Трампа — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:18 Кнопкові телефони повертаються — чому варто перейти на них

27 грудня 2024

06:11 Забута каша, корисніша за гречку — знижує холестерин та очищає

22 грудня 2024

22:42 Поранений на фронті актор студії Квартал 95 обматюкав Усика

23 грудня 2024

14:12 Чи можна рубати самосів на власній земельній ділянці без дозволу

31 грудня 2024

05:45 Пенсії у 2025 році — хто та чому повинен повернути гроші державі

1 січня 2025

07:06 Вони небезпечні для телефона — які повідомлення краще видаляти

30 грудня 2024

12:23 На Землі змінюється тривалість доби — що на це впливає

04:30 Придатний чи непридатний — в ТЦК пояснили основні відмінності

31 грудня 2024

14:55 Безплатний проїзд у маршрутках — кому доступна пільга у 2025 році

1 січня 2025

17:33 Податок на нерухомість 2025 — що зміниться для власників житла