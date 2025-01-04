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Естественность будет в моде 2025 — трендовые материалы для мебели

4 января 2025 19:44
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Мебельные тренды 2025 года — что выбрать для стильного интерьера
Стильный интерьер. Фото: Freepik
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

Дизайнеры уверены, что самый лучший интерьер — тот, который всегда остается актуальным. Но если вы планируете обновление в доме, стоит обратить внимание на новые тренды, которые помогут создать не только модное, но и комфортное пространство.

В Homes and Gardens рассказали, что будет популярным в мебели в следующем году.

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Деревянная мебель с характером

Дерево всегда дарит ощущение тепла и уюта, потому не теряет своей популярности. В 2025 году упор будет на уникальных изделиях ручной работы. Особенно будет цениться мебель из красного дерева, клена и ореха. Такой выбор придаст интерьеру индивидуальности и шарма.

Деревянная мебель всегда будет пользоваться спросом
Деревянная мебель. Фото с Instagram

Рифленые кухонные фасады

Винтажные рифленые поверхности возвращаются в тренды. Они создают атмосферу старинной уютной кухни, напоминая о теплых моментах прошлого. Такая деталь придаст вашей кухне характер и особый стиль.

Мягкая форма мебели

Четкие прямые линии уступают место мягким изгибам. Такая мебель выглядит уютнее и гармоничнее. Но важно придерживаться баланса: мягкие формы лучше сочетать с прямоугольными элементами, например столами или коврами.

Оригинальная обивка

В тренде будут неожиданные решения, такие как журнальные столики или обеденные столы с текстильной обивкой. Это придает мягкости и оригинальности интерьера.

Органические материалы

Ротанг, бамбук, лен — природные материалы остаются в моде. Они дарят чувство легкости и связи с природой. Их отлично дополняют плетеные ковры или вазоны с растениями.

Органическая мебель имеет изысканный вид
Кухонный стол из натурального дуба. Фото с Instagram

Мебель в стиле Марии Антуанетты

Великолепие 18 века возвращается! Мебель в стиле рококо выглядит роскошно и может стать интересным акцентом даже в современном интерьере. Не бойтесь экспериментировать — эти элементы способны сделать ваш дом изысканным.

Мрамор во всем

Мрамор больше не только для ванных комнат или кухонь. В 2025 году он будет использоваться для журнальных столиков, подсвечников или даже подставок для ламп. Это идеальный выбор для создания элегантной атмосферы.

Мрамор в мебели имеет особый вид
Журнальный столик из мрамора. Фото с Instagram

Природные цвета

В следующем году в мебели будут доминировать спокойные природные оттенки: коричневый, кремовый, графитовый. Они придают интерьеру гармонию и стиль.

Ранее мы писали о том, что Андре Тан указал на модный цвет этой зимы.

Также мы сообщали, на какие вещи трендового цвета 2025 года стоит обратить внимание.

мода Дизайн красота мягкая мебель стиль

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