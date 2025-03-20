Цвета для гостиной, которых стоит избегать в 2025 году — советы дизайнеров

Цвета в этой гостиной сочетаются прекрасно и гармонично. Фото: Freepik

Гостиная — это сердце вашего дома. Именно здесь мы проводим уютные вечера, принимаем гостей и отдыхаем после напряженного дня. Именно поэтому выбор цветов для этого пространства имеет огромное значение.

Как сообщает издание Homes and Gardens, в 2025 году некоторые оттенки теряют популярность, а дизайнеры рекомендуют их избегать, ведь они могут сделать пространство утомительным, устаревшим или слишком стерильным. Вот 5 цветов, которые больше не подходят для современной гостиной.

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1. Холодный серый — больше не нейтральный, а скучный

Серый царил в интерьерах более десятилетия. Монохромные, холодные гостиные стали классикой благодаря минимализму и стилю лофт. Но в 2025 году этот цвет больше не считается удачным выбором.

"Холодный серый выглядит стерильным, лишенным характера и тепла. Он делает интерьер слишком безликим", — объясняет дизайнер Джинджер Кертис.

Холодный серый больше не в тренде. Фото: Freepik

Вместо серого лучше использовать более теплые оттенки — грибной бежевый или темно-коричневый. Они создают уют, придают пространству естественный вид и легко сочетаются с другими цветами.

2. Чистый красный — слишком дерзкий

Красный цвет стал вирусным в 2024 году благодаря тренду на "неожиданный красный", но для гостиной он оказался слишком агрессивным. Его насыщенность и энергия больше подходят для акцентов, чем для основного цвета.

Красная гостиная. Фото: Freepik

Дизайнер Нина Лихтенштейн рекомендует альтернативу — земляной красно-коричневый. Он более спокойный, глубокий и добавляет гостиной изысканности.

3. Темно-синий — цвет, потерявший свежесть

Сочетание темно-синего и белого долго считалось классическим. Оно напоминает морской стиль и выглядит утонченно. Но из-за чрезмерного использования этот цвет потерял уникальность.

"Темно-синий был отличным выбором несколько лет назад, но сейчас его слишком много, он больше не выглядит современным", — комментируют дизайнеры.

Гостиная в темно-синем цвете. Фото: Freepik

Попробуйте более глубокие, естественные оттенки, например, насыщенный оливково-зеленый.

4. Шалфей — оттенок, который стал предсказуемым

Еще несколько лет назад оттенок шалфея был любимцем дизайнеров. Он сочетал в себе естественность и сдержанную элегантность. Но, как и все слишком популярное, он потерял свою уникальность.

"В 2025 году шалфей кажется заезженным вариантом. Мы больше склоняемся к более сложным оттенкам зеленого", — рассказывает Нина Лихтенштейн.

Гостинная в цвете шалфея. Фото: Freepik

Что выбрать? Насыщенный оливково-зеленый придаст вашей гостиной глубины и естественной красоты.

5. Пыльная роза — цвет, вызывающий усталость

Розовый в пастельных тонах долгое время считался уютным и романтичным. Но он настолько часто использовался, что стал обыденным и утомительным.

"Пыльная роза может делать гостиную скучной, придавая ей слишком мягкий, устаревший вид", — говорят дизайнеры.

Гостиная цвета пыльной розы. Фото: Freepik

Лучший вариант — оттенки румян. Они имеют больше свежести, выглядят современнее и остаются нежными.

Как сообщалось, дизайн интерьера постоянно эволюционирует, возвращая забытые тренды в новом свете. Одним из таких трендов является стеклянная мебель и элементы декора, которые снова приобретают популярность. Этот элемент добавляет легкости и изысканности любому пространству, придавая ему современный вид.

Отметим также, что дизайнеры считают, что вечный интерьер — лучший выбор. Однако, если вы планируете обновить свой дом, стоит обратить внимание на актуальные тренды. Они помогут создать не только стильное, но и уютное пространство.