Скляні меблі повертаються: головний тренд дизайну 2025

Жінка над кресленнями. Фото: Freepik

Дизайн інтер'єру – це постійний потік змін та несподіваних повернень. Деякі тренди, які здавалися забутими, повертаються, але з новим осмисленням. Одним із таких стали скляні меблі та елементи декору.

Як розповідає дизайнерка Анна Бойко, світовий дизайн дедалі більше орієнтується на легкість, прозорість і мінімалізм. Скло ідеально вписується в цю концепцію, додаючи простору легкості, світла та елегантності.

Читайте також:

Його універсальність дозволяє поєднуватися з іншими матеріалами:

скло + дерево — поєднання природного тепла та сучасної легкості;

скло + метал — створює індустріальний, сучасний вигляд;

скло + дерево + метал — еклектичний мікс для сміливих інтер'єрних рішень.

Журнальні столики, полиці, обідні столи, декоративні перегородки — всі ці елементи знову на піку популярності. Вони роблять простір повітряним, додають візуальної легкості та виглядають естетично дорого.

Скляний стіл. Фото: Unsplash

Переваги скляних меблів

Візуальна легкість — не перевантажують інтер'єр, підходять навіть для маленьких приміщень.

Багатофункціональність — гармонійно виглядають у будь-якому стилі: від мінімалізму до класики.

Світловідбивний ефект — додають простору більше світла.

Стійкість до вологи — ідеальний вибір для ванних кімнат або кухонь.

Недоліки, які варто враховувати

Скло — матеріал вибагливий і потребує ретельного догляду. Його головні мінуси:

легко брудниться — відбитки пальців та пил швидко стають помітними;

крихкість — навіть загартоване скло потребує обережного поводження;

небезпека для дітей та тварин — якщо в домі є маленькі діти або домашні улюбленці, скляні меблі можуть бути не найкращим вибором.

Як впровадити тренд у свій інтер'єр

Якщо ви хочете додати стильний скляний акцент у своєму домі, зверніть увагу на наступні рішення:

скляний журнальний або обідній стіл — ідеальний варіант для сучасного простору;

декоративні перегородки — візуально розділяють простір, зберігаючи відчуття відкритості;

скляні полички — функціональність без зайвого перевантаження.

Раніше ми повідомляли, що стеля — це часто недооцінений, але важливий елемент дому, який може кардинально змінити вигляд кімнати. Сучасні варіанти оформлення стелі дозволяють підібрати рішення для будь-якого простору, від маленької квартири до великого будинку. Існує безліч варіантів, які не потребують великих витрат, але здатні додати стиль та оригінальність інтер'єру.

Зазначимо, дизайнери вважають, що позачасовий інтер'єр є ідеальним. Проте, якщо ви хочете оновити свій будинок, варто звернути увагу на актуальні тренди. Вони допоможуть створити не лише стильний, але й затишний простір.