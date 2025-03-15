Яка стеля в тренді 2025 — головні дизайнерські рішення

Гарна стеля. Фото: Freepik

Один з елементів дому, який найчастіше недооцінюють, — це стеля. А дарма! Адже варто лише трохи змінити її вигляд — і вся кімната заграє зовсім інакше. Сьогодні варіантів оформлення стелі стільки, що можна підібрати щось і для маленької квартири, і для простору заміського будинку, причому навіть без величезних витрат.

Про це пише Global Sources.

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Найпопулярніші ідеї для стелі у 2025 році

Кесонна стеля

Це коли на стелі ніби створюється візерунок із квадратів або прямокутників. Раніше це нагадувало багатий декор, а зараз — все робиться лаконічно, без зайвих деталей, в одному кольорі. Просто, але дуже елегантно.

Кесонна стеля. Фото з Instagram

Лоточна стеля

Такі стелі мають глибину — ніби всередині знаходиться ще одна стеля. Зазвичай робляться з гіпсокартону, дерева, іноді додають металеві елементи. Дуже крутий має вигляд з підсвіткою — кімната здається більшою, а атмосфера стає затишною.

Підвісна стеля з вбудованим світлом

Вже кілька років цей варіант не виходить із моди. Така стеля буває і з гіпсокартону, і натяжна. Підсвітка вбудована у саму конструкцію — і це має дуже сучасний вигляд.

Підвісна стеля. Фото з Instagram

Дерев'яні балки

Стеля з балками — це тепло, затишок і природність. Такі балки можуть бути справжніми або декоративними, але в будь-якому випадку додають характеру кімнаті. Особливо актуально для тих, хто хоче створити простір у стилі еко чи кантрі.

Шпалери на стелі

Так-так, цей тренд знову повернувся! Але тепер без надмірної строкатості — краще обирати нейтральні кольори та ніжний малюнок. Це ще й економний спосіб оновити інтер’єр.



Але враховуйте, навіть найкрутіша стеля втратить ефект, якщо освітлення підібране невдало. Сучасні світильники, стрічкове підсвічування або мінімалістичні люстри — усе це робить простір особливим.

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