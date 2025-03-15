Какой потолок в тренде 2025 — главные дизайнерские решения

Красивый потолок. Фото: Freepik

Один из элементов дома, который чаще всего недооценивают, — это потолок. Ведь стоит лишь немного изменить его вид — и вся комната заиграет совершенно иначе. Сегодня вариантов оформления потолка столько, что можно подобрать что-то и для маленькой квартиры, и для пространства загородного дома, причем даже без огромных затрат.

Об этом пишет Global Sources.

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В 2025 году главное направление в дизайне — это естественность. Теперь модно не просто красиво, а еще и экологично. Поэтому дизайнеры советуют обратить внимание на натуральные материалы — дерево, бамбук, переработанные материалы. Они не только добавляют уюта, но и имеют стильный вид и не теряют актуальности с годами.

Самые популярные идеи для потолка в 2025 году

Кессонный потолок

Это когда на потолке будто создается узор из квадратов или прямоугольников. Раньше это напоминало богатый декор, а сейчас — все делают лаконично, без лишних деталей, в одном цвете. Просто, но очень элегантно.

Кессонный потолок. Фото из Instagram

Лоточный потолок

Такие потолки имеют глубину — будто внутри находится еще один потолок. Обычно делаются из гипсокартона, дерева, иногда добавляют металлические элементы. Очень круто смотрится с подсветкой — комната кажется больше, а атмосфера становится уютной.

Подвесной потолок со встроенным светом

Уже несколько лет этот вариант не выходит из моды. Такой потолок бывает и из гипсокартона, и натяжной. Подсветка встроена в саму конструкцию — и это выглядит очень современно.

Подвесной потолок. Фото из Instagram

Деревянные балки

Потолок с балками — это тепло, уют и естественность. Такие балки могут быть настоящими или декоративными, но в любом случае добавляют характера комнате. Особенно актуально для тех, кто хочет создать пространство в стиле эко или кантри.

Обои на потолке

Да-да, этот тренд снова вернулся! Но теперь без чрезмерной пестроты — лучше выбирать нейтральные цвета и нежный рисунок. Это еще и экономный способ обновить интерьер.



Но учитывайте, даже самый крутой потолок потеряет эффект, если освещение подобрано неудачно. Современные светильники, ленточная подсветка или минималистичные люстры — все это делает пространство особенным.

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