Тренди інтер’єру 2025 — як зробити вражаючим своє житло

Жінка вибирає кольори. Фото: Freepik

Кожен мріє про затишний дім, де можна відпочити душею та тілом, місце, яке відображає нашу індивідуальність та стиль. Але як перетворити звичайну квартиру на справжній шедевр дизайну? Достатньо слідувати простим принципам: продумане освітлення, унікальні деталі, функціональний простір і мистецтво в інтер'єрі.

Як пише видання Real Simple, дизайн інтер'єру — це не просто вибір меблів і кольорів. Це мистецтво створення гармонійного простору, де кожен елемент має значення.

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1. Грамотно підібране освітлення — основа затишку

Освітлення формує атмосферу в домі. Дизайнери радять поєднувати різні джерела світла, створюючи теплу, багатошарову і стильну композицію.

"Правильно підібраний світильник може надати кімнаті відчуття цілеспрямованості, розкоші та архітектурного інтересу", — зазначає дизайнер Вікі Загроднік.

Що варто спробувати

Великі люстри та підвісні світильники як центральний акцент.

Настільні лампи та торшери для створення камерного освітлення.

Світлодіодні стрічки під полицями або за дзеркалами для додаткової глибини.

Дизайнери радять яскраве освітлення. Фото: Unsplash

2. Унікальні та вінтажні предмети — родзинка вашого стилю

Щоб інтер’єр не виглядав шаблонним, варто додати речі з історією. Це може бути вінтажна комода, ретро-годинник або антикварний стіл. Такі речі додають особливого шарму й роблять простір унікальним.

Не бійтеся поєднувати старі та нові речі. Це додасть вашому інтер'єру глибини та історії. Відвідайте антикварні магазини, блошині ринки та аукціони, щоб знайти унікальні предмети, які відображають ваш стиль.

3. Функціональне зберігання — порядок і стиль в одному

Дизайнери завжди використовують продумані системи зберігання, які не лише допомагають уникнути хаосу, а й виглядають естетично.

Ось кілька ідей:

вбудовані шафи, що зливаються зі стіною;

декоративні кошики та скрині для дрібниць;

меблі з прихованими нішами для зберігання.

"Скляні банки для комори, плаваючі полиці для ретельно підібраного посуду та приховані висувні ящики — усе це створює відчуття організованого, стильного простору", — розповідає дизайнер.

4. Акценти, які легко змінювати

Змінність — один із секретів стильного інтер'єру. Дизайнери регулярно оновлюють аксесуари, додаючи сезонні деталі. Це можуть бути:

подушки різних кольорів та фактур;

декоративні пледи та килимки;

вази та свічки.

"Ці предмети додають дому атмосфери, багатошарової текстури та сезонності", — пояснює дизайнер Тіффані Гласко.

5. Свічки — простий спосіб зробити дім затишнішим

Ніколи не недооцінюйте силу свічок. Вони створюють особливу атмосферу, додають тепла і допомагають розслабитися.

Якщо ароматні свічки вам не до душі, можна використовувати класичні воскові або маленькі чайні свічки в декоративних підсвічниках.

Свічка біля ліжка. Фото: Unsplash

6. Стильний посуд — увага до деталей

Дизайнери часто мають колекції скляного посуду, які не лише функціональні, а й естетично привабливі.

Спробуйте використовувати:

кришталеві келихи та вінтажні чашки;

стильні тарілки та підноси;

оригінальні чайники та глечики.

Це не лише урізноманітнить ваш побут, а й зробить сервірування столу маленьким витвором мистецтва.

7. Мистецтво в інтер'єрі — ключ до унікальності

Жоден дизайнерський інтер’єр не обходиться без мистецтва. Це може бути картина, графіка, скульптура або навіть текстильне панно.

"Дім дизайнера інтер’єру схожий на музей. У нас завжди є хоча б один витвір мистецтва, який розповідає історію або викликає емоції", — каже Гласко.

Як підібрати мистецтво для дому

Обирайте те, що відгукується вам емоційно.

Використовуйте різні стилі — абстракцію, класику, графіку.

Експериментуйте з розташуванням — картини можна не тільки вішати, а й ставити на полиці або підлогу.

Мистецтво також має бути в дизайні. Фото: Christopher Testani

Раніше ми повідомляли, що колір стін і декору в спальні суттєво впливає на якість сну, викликаючи як розслаблення, так і тривогу. Згідно з дослідженнями психології кольору, неправильна палітра може призвести до стресу, зміни серцевого ритму та зниження енергії вранці. Тому вибір кольорів для спальні є важливим для забезпечення здорового сну.

Зазначимо, також, що дизайнери інтер'єру прогнозують зміни в трендах на 2025 рік. Замість мінімалізму та холодних кольорів, які були популярні раніше, вони рекомендують відмовитися від промислової естетики та відкритих планувань.