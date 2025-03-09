Кольори для спальні у 2025 році: які відтінки заважають спати

Сплячий чоловік. Фото: Freepik

Колір стін та декору у спальні відіграє важливу роль у формуванні якості сну. Відтінки можуть як сприяти глибокому розслабленню, так і навпаки — провокувати безсоння та підвищену тривожність. Дослідження в галузі психології кольору доводять, що неправильний вибір палітри здатен впливати на рівень стресу, серцевий ритм і навіть рівень енергії вранці.

Як пише видання Better homes and gardens, деякі кольори, навіть якщо вони виглядають естетично привабливо, можуть перезбуджувати нервову систему. Особливо це стосується відтінків, які асоціюються з активністю, небезпекою або перевантаженням.

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1. Яскравий жовтий: колір, що збуджує мозок

Жовтий — колір радості, сонця та енергії. Проте в інтер’єрі спальні його надмірно насичені відтінки можуть спровокувати розумову активність, змусити мозок працювати інтенсивніше та ускладнити процес засинання. Особливо це актуально для кислотних і гірчичних відтінків.

Альтернатива

Обирайте м’який пастельний жовтий або відтінок теплого вершкового масла — вони додадуть кімнаті затишку, не перевантажуючи нервову систему.

2. Червоний: провокатор тривожності

Червоний символізує силу, пристрасть і динаміку, проте в інтер’єрі спальні він може підвищувати артеріальний тиск та частоту серцевих скорочень. Це активний колір, який не дає організму розслабитися перед сном.

Альтернатива

Приглушений бордовий або глибокий винний можуть стати вдалою акцентною деталлю, але не варто фарбувати у них всю кімнату.

3. Темний фіолетовий: прихована загроза

Фіолетовий часто асоціюється з таємничістю та елегантністю, але глибокі темні відтінки (наприклад, баклажановий чи сливовий) можуть створювати відчуття напруження та неспокою. Вони стимулюють уяву, що може стати перешкодою для швидкого засинання.

Альтернатива

Лавандовий або бузковий — чудовий вибір для спальні, адже ці кольори мають заспокійливий ефект і допомагають знизити рівень стресу.

Лавандовий колір ідеально пасує для спальні. Фото: Eric Piasecki

4. Яскравий помаранчевий: заряд енергії замість спокою

Насичений помаранчевий додає інтер’єру динамічності, але водночас може викликати емоційне збудження, що негативно впливає на засинання. Він стимулює нервову систему і навіть може сприяти тривожним думкам перед сном.

Альтернатива

Теплі персикові або абрикосові відтінки мають значно м’якший ефект, додаючи затишку без зайвої активізації мозкової діяльності.

5. Чорний: важкий та гнітючий

Чорний може виглядати стильно та розкішно, але у великих кількостях він створює відчуття замкнутості, що може викликати дискомфорт і навіть сприяти депресивним настроям. До того ж цей колір поглинає світло, через що вранці прокидатися значно важче.

Альтернатива

Сталево-блакитний або світлий графітовий — це відтінки, які надають простору глибини, але при цьому не перевантажують психіку.

Правильний вибір кольору для спальні — це не лише питання естетики, а й комфорту та здорового сну. Щоб створити гармонійну атмосферу для відпочинку, варто уникати агресивних, насичених відтінків, натомість віддаючи перевагу приглушеним, пастельним тонам, які сприяють релаксації.

Зазначимо, щорічні зміни в дизайні інтер'єру швидко роблять вчорашні тренди застарілими. У 2025 році дизайнери радять відійти від мінімалізму та холодних кольорів. Промислова естетика та відкриті планування також втрачають актуальність. Натомість очікується поширення більш теплих і затишних стилів.

Також повідомлялось, що стеля відіграє ключову роль в інтер'єрі, здатна повністю змінити атмосферу кімнати. У 2025 році акцент робиться на екологічності, використанні натуральних матеріалів та новаторських конструкціях. Сучасні стелі поєднують у собі функціональність та естетику, створюючи унікальний дизайн простору.