Том Генкс вразив дизайнерів — як актор оформив унікальний куточок

Том Генкс. Фото: Reuters

Голлівудська зірка Том Генкс завжди вражав не лише своєю акторською майстерністю, а й нестандартним поглядом на життя. Цього разу він здивував дизайнерів своїм унікальним підходом до оформлення інтер’єру: у своєму будинку актор створив музичний куточок, де відкриті полиці стали справжнім витвором мистецтва.

Як пише видання Homes and gardens, у сучасних інтер'єрах відкриті полиці давно закріпилися як тренд. Вони додають простору легкості, дозволяють зберігати речі у вільному доступі та стають частиною декору. Але Том Генкс запропонував новий, ще більш персоналізований підхід до їх використання.

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Популярний тренд "багатство на полицях" у 2024 році здебільшого асоціювався з книжковими шафами, заповненими не тільки літературою, а й пам’ятними речами — сімейними фотографіями, антикваріатом чи ексклюзивними сувенірами. Таке оформлення можна побачити навіть у резиденціях королівських родин.

Генкс пішов далі: його відкриті полиці заповнені не книгами, а музичними платівками та інструментами. Це не просто декоративний елемент — це спосіб відобразити власні захоплення та створити затишний куточок для натхнення.

Том Генкс і музичний куточок. Фото: ritawilson/Instagram

"Кожен предмет тут має значення. Ці платівки та інструменти розповідають історію життя, вподобань і творчості Тома. Вони додають оселі душевності та унікального характеру", — зазначає дизайнер інтер'єрів Сара Коллінз.

Чому цей підхід сподобався дизайнерам

Персоналізація простору

Відкриті полиці відображають інтереси власника, а не просто слідують моді. Книжки — це класика, але платівки чи музичні інструменти додають більше індивідуальності.

Візуальна легкість

Відсутність закритих шаф робить кімнату просторішою. Відкриті полиці дозволяють кімнаті "дихати", створюючи ефект легкості та гармонії.

Функціональність та доступність

На відміну від громіздких книжкових полиць, музичний куточок з платівками займає менше місця, але виконує важливу функцію — надихає та додає естетики.

Універсальність

Такий стиль підходить не тільки для віталень, а й для робочих кабінетів, студій чи навіть спалень.

Чи є недоліки

Хоча дизайнери захоплені цією ідеєю, деякі з них нагадують про можливі труднощі. Головна проблема відкритих полиць — пил. Але фахівці запевняють, що правильний догляд легко вирішує цю проблему.

"Люди часто хвилюються, що відкриті полиці накопичують пил. Але якщо правильно організувати простір і регулярно проводити прибирання, це не стане великою проблемою", — пояснює дизайнер інтер'єрів Майкл Девіс.

Відкриті полиці — тренд 2025 року

З огляду на популярність тренду "багатство на полицях" та нестандартний підхід Тома Генкса, можна припустити, що у 2025 році відкриті полиці стануть ще більш персоналізованими. Це вже не просто місце для книг чи сувенірів — це простір для вираження власної особистості через улюблені речі.

Нагадаємо, що маєток Тома Генкса вартістю в 26 млн дол. ледве вцілив після масштабної пожежі в Малібу.

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