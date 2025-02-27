Том Хэнкс поразил дизайнеров — как актер оформил уникальный уголок

Том Хэнкс. Фото: Reuters

Голливудская звезда Том Хэнкс всегда поражал не только своим актерским мастерством, но и нестандартным взглядом на жизнь. На этот раз он удивил дизайнеров своим уникальным подходом к оформлению интерьера: в своем доме актер создал музыкальный уголок, где открытые полки стали настоящим произведением искусства.

Как пишет издание Homes and gardens, в современных интерьерах открытые полки давно закрепились как тренд. Они добавляют пространству легкости, позволяют хранить вещи в свободном доступе и становятся частью декора. Но Том Хэнкс предложил новый, еще более персонализированный подход к их использованию.

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Популярный тренд "богатство на полках" в 2024 году в основном ассоциировался с книжными шкафами, заполненными не только литературой, но и памятными вещами — семейными фотографиями, антиквариатом или эксклюзивными сувенирами. Такое оформление можно увидеть даже в резиденциях королевских семей.

Хэнкс пошел дальше: его открытые полки заполнены не книгами, а музыкальными пластинками и инструментами. Это не просто декоративный элемент — это способ отразить собственные увлечения и создать уютный уголок для вдохновения.

Том Хэнкс и музыкальный уголок. Фото: ritawilson/Instagram

"Каждый предмет здесь имеет значение. Эти пластинки и инструменты рассказывают историю жизни, предпочтений и творчества Тома. Они добавляют дому душевности и уникального характера", — отмечает дизайнер интерьеров Сара Коллинз.

Почему этот подход понравился дизайнерам

Персонализация пространства

Открытые полки отражают интересы владельца, а не просто следуют моде. Книги — это классика, но пластинки или музыкальные инструменты добавляют больше индивидуальности.

Визуальная легкость и воздушность

Отсутствие закрытых шкафов делает комнату более просторной. Открытые полки позволяют комнате "дышать", создавая эффект легкости и гармонии.

Функциональность и доступность

В отличие от громоздких книжных полок, музыкальный уголок с пластинками занимает меньше места, но выполняет важную функцию — вдохновляет и добавляет эстетики.

Универсальность

Такой стиль подходит не только для гостиных, но и для рабочих кабинетов, студий или даже спален.

Есть ли недостатки

Хотя дизайнеры увлечены этой идеей, некоторые из них напоминают о возможных трудностях. Главная проблема открытых полок — пыль. Но специалисты уверяют, что правильный уход легко решает эту проблему.

"Люди часто волнуются, что открытые полки накапливают пыль. Но если правильно организовать пространство и регулярно проводить уборку, это не станет большой проблемой", — объясняет дизайнер интерьеров Майкл Дэвис.

Открытые полки — тренд 2025 года

Учитывая популярность тренда "богатство на полках" и нестандартный подход Тома Хэнкса, можно предположить, что в 2025 году открытые полки станут еще более персонализированными. Это уже не просто место для книг или сувениров — это пространство для выражения собственной личности через любимые вещи.

Напомним, что имение Тома Хэнкса стоимостью в 26 млн долл. едва уцелело после масштабного пожара в Малибу.

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